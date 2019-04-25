親愛的網友：
為確保您享有最佳的瀏覽體驗，建議您提升您的 IE 瀏覽器至最新版本，感謝您的配合。
台灣百寶鄉
大台北
桃竹苗
中彰投
雲嘉南
高屏離島
基宜花東

《我們的青春，在台灣》：一場與自己的直球對決

北市空置64億資產？ 議員批柯文哲有何立場徵空屋稅

2019-04-25 17:26聯合報 記者楊正海╱即時報導

台北市長柯文哲。聯合報系資料照／記者許正宏攝影
台北市長柯文哲。聯合報系資料照／記者許正宏攝影
分享

北市東區沒落、空店多，北市府研擬將課徵空屋稅，市議員王浩下午在議會財建部門質詢指出，閒置房舍並非民間獨有現象，北市府各機關目前共有2414戶公有宿舍，其中有664戶無人居住，空屋率達28.9%，閒置房舍面積超過1萬坪，市值更是超過64億元。

王浩批評，市府自己持有數十億閒置房產卻未妥善利用，有何立場向百姓課徵空屋稅，有如只許州官放火，不許百姓點燈。

對於市有房舍閒置過高，財政局長陳家蓁指出，664戶無人居住不是全部都閒置，有些是等待都更、報廢或是拆除，非所有都閒置，除了一些待拆除、都更的房舍，還會進行活化，引進民間資源或是標租出去，也會以公務使用為優先。

王浩指出，根據市府統計，北市的閒置宿舍的前三名，第一名是育局與其權管學校，共305戶，其次是警察局269戶，以及北市聯合醫院60戶，佔整體閒置宿舍比例9成以上。

王浩說，其中光是警察局的單房間與多房間職務宿舍的空屋數量，近6年來就爆增了18倍，從2013年的5戶增加至現今的91戶。目前北市宿舍空屋數量最多的前三名行政區則為士林區129戶、中正區118戶與大同區83戶，若以108年1月至108年3月的實價登錄平均房價計算，粗估市值更是超過60億。

王浩指出，柯市府在2014年上任時曾承諾興建5萬戶公宅，上任後卻不斷下修公宅數量，而今4年過去，實際完工的公宅卻只有2587戶，其中的1289戶還是在郝市府任內就開工興建的物件，實際在柯市府上任後規畫完工的公宅僅有243戶，光北市現有閒置宿舍數量就是其3倍。

北市議會下午進行財建部門質詢。記者楊正海/攝影
北市議會下午進行財建部門質詢。記者楊正海/攝影
分享

北市柯文哲柯P空屋稅

相關新聞

實境體感場所 北市：遊戲內容未分級違規多

2019-04-25 15:06

改善商圈 台北市政府推東區NEXT計畫

2019-04-25 14:49

北海岸怎麼啦？垃圾夾雜海藻綿延20公里 漁船不敢出港

2019-04-25 12:32

連鎖超商、咖啡廳2600處騎樓禁菸 新北9月起開罰

2019-04-25 11:44

紓解汐止交通夢靨 李永萍推火車納入1280月票優惠

2019-04-25 11:08

挑戰台灣四極點 新北身障者騎電動手搖自行車環台

2019-04-25 10:46

不滿八大行業違規營業 柯嗆：我下班繞去看看

2019-04-24 23:45

新北「老最快」 銀髮俱樂部功能將升級

2019-04-24 23:30

會聽哨音的計時板 金牌發明拿到專利

2019-04-24 23:29

新北春遊補助 推團體版、3好禮

2019-04-24 23:24

林口交流道A南出匝道 下月起禁左轉文化一路

2019-04-24 23:20

夏天防魚暴斃 基隆河建水質監測站

2019-04-24 23:06

萬里核二至金山沿海大量垃圾漂浮 漁民：開船都難

2019-04-24 21:34

貢寮私房景點澳子港 區長下水看生態

2019-04-24 21:26

汐止水道橋有九十年 地方盼列古蹟保存

2019-04-24 21:25

通行安全第一 新莊龍鳳陸橋決議不拆

2019-04-24 21:24

侯友宜贊天宮參拜 贈「母儀天下」匾額感念媽祖庇佑

2019-04-24 21:04

電扶梯「右站左行」容易壞？ 北捷：不影響

2019-04-24 20:44

公宅蟑螂轉租財政局空屋牟暴利 北市議員批官員怠惰

2019-04-24 19:44

程序違建補照 柯文哲點名文山區某餐廳耍特權

2019-04-24 19:08

改善林口交流道塞車 侯友宜：配套拓寬八德路5月前完工

2019-04-24 18:06

全國首創 新北消防3D災害虛擬實境科技訓練基地啟用

2019-04-24 16:35

觀音山賞鷹 來抓住春天的尾巴

2019-04-24 14:19

「新北耶誕城」是板橋人惡夢？居民怒：根本塞車城

2018-12-20 20:00
看更多

熱門文章

大林蒲遷村計畫遙遙無期 在地青年怒吼「韓國瑜什麼時候要解決？」

2019-04-24 18:56

金門全島大停電 3萬多戶民眾受影響

2019-04-25 10:48

「下半身緊貼」賴佳微控性騷 羅廷瑋：是我不舒服吧！

2019-04-25 11:40

程序違建補照 柯文哲點名文山區某餐廳耍特權

2019-04-24 19:08

「原來雨滴是從天上來」一張圖戳中新竹人心聲

2019-04-24 20:14

花博虧損逾12億 中市研擬活用花博卡

2019-04-24 20:02

鋒面雨勢挹注 石門水庫蓄水量達6成供水穩定

2019-04-24 19:17

電扶梯「右站左行」容易壞？ 北捷：不影響

2019-04-24 20:44

神奇巧合！港口宮建築中軸線延伸 連上大陸湄洲媽祖廟

2019-04-24 20:13

北海岸怎麼啦？垃圾夾雜海藻綿延20公里 漁船不敢出港

2019-04-25 12:32

重現聖薩爾瓦多城 基隆和平島再考古 揭400年前之謎

2019-04-24 23:33

萬里核二至金山沿海大量垃圾漂浮 漁民：開船都難

2019-04-24 21:34

華興橋嘉縣段增人行道 地方怒：交通危機更嚴重

2019-04-25 10:28

中央地方不同調 台中「山海環線」再卡關

2019-04-24 23:24

感覺韓國瑜太陽剛 葉匡時：若溫柔點、高雄爭議會小點

2019-04-25 17:04

紓解汐止交通夢靨 李永萍推火車納入1280月票優惠

2019-04-25 11:08

晨霧鎖金門多架次班機取消 怨聲連連

2019-04-24 23:25

兒童遊戲人口「外流」？9成基隆孩童曾到外地特色公園

2019-04-25 16:16

影／台南鳳梨節夜間會場較陰森 志工發起捐借舊燈飾

2019-04-25 10:30

連鎖超商、咖啡廳2600處騎樓禁菸 新北9月起開罰

2019-04-25 11:44

嘉義要招考國小教師了

2019-04-24 23:48

台南推漁電共生 黃偉哲：盼創造三贏

2019-04-24 19:25

看好風電未來 中市府與歐洲在台商務協會座談

2019-04-24 18:38

通行安全第一 新莊龍鳳陸橋決議不拆

2019-04-24 21:24

國姓龍興吊橋遭淘空 農民憂危及安全恐釀災

2019-04-24 22:41

不滿八大行業違規營業 柯嗆：我下班繞去看看

2019-04-24 23:45

竹市左岸滑板公園啟用 多元專業滑板設施刺激體驗

2019-04-25 12:44

等待多年 終有機會回嘉任教

2019-04-24 23:47

花博卡144萬張滯銷 盧秀燕：設法解決

2019-04-24 22:54

蔡其昌會勘海線4所學校工程總經費2.7億 教育部允諾

2019-04-25 15:04

台中花博閉幕 虧損責任藍綠互嗆

2019-04-24 22:53

蘆竹中山綠廊明早啟用 送400份早餐歡迎民眾出席

2019-04-24 20:46

興大研究證實…四季春含茶飢素 保健養生抗老化

2019-04-24 23:01

桃市電動機車補助拖7、8個月 民怨「看得到吃不到」

2019-04-24 22:21

汐止水道橋有九十年 地方盼列古蹟保存

2019-04-24 21:25

在地小吃魅力無法擋 東港小琉球美食報名秒殺

2019-04-24 20:11

和平島考古／荷、西2國南北建城 搶台灣資源

2019-04-24 23:49

宜5線山腳道路尚德段 通樂

2019-04-24 23:49

模擬強震他喊「地震開始」 副市長、消防局長全趴下

2019-04-25 15:19

台東金針山翻車 2人受傷送醫

2019-04-25 09:19
看更多

商品推薦

贊助廣告

商品推薦

留言

Top