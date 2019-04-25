北市空置64億資產？ 議員批柯文哲有何立場徵空屋稅

2019-04-25 17:26 聯合報 記者 聯合報 記者 楊正海 ╱即時報導



台北市長柯文哲。聯合報系資料照／記者許正宏攝影 分享 facebook

北市東區沒落、空店多，北市府研擬將課徵空屋稅，市議員王浩下午在議會財建部門質詢指出，閒置房舍並非民間獨有現象，北市府各機關目前共有2414戶公有宿舍，其中有664戶無人居住，空屋率達28.9%，閒置房舍面積超過1萬坪，市值更是超過64億元。

王浩批評，市府自己持有數十億閒置房產卻未妥善利用，有何立場向百姓課徵空屋稅，有如只許州官放火，不許百姓點燈。

對於市有房舍閒置過高，財政局長陳家蓁指出，664戶無人居住不是全部都閒置，有些是等待都更、報廢或是拆除，非所有都閒置，除了一些待拆除、都更的房舍，還會進行活化，引進民間資源或是標租出去，也會以公務使用為優先。

王浩指出，根據市府統計，北市的閒置宿舍的前三名，第一名是育局與其權管學校，共305戶，其次是警察局269戶，以及北市聯合醫院60戶，佔整體閒置宿舍比例9成以上。

王浩說，其中光是警察局的單房間與多房間職務宿舍的空屋數量，近6年來就爆增了18倍，從2013年的5戶增加至現今的91戶。目前北市宿舍空屋數量最多的前三名行政區則為士林區129戶、中正區118戶與大同區83戶，若以108年1月至108年3月的實價登錄平均房價計算，粗估市值更是超過60億。