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北市中山區3紅綠燈故障 台電搶修中

2019-04-25 14:46聯合報 記者蔡翼謙╱即時報導

北市中山區長春路、松江路口至長春路、新生北路口路段上3座紅綠燈，今天下午1時許出現故障，號誌全部失靈，台電人員正在現場搶修，目前仍查不出原因，轄區警方目前設置警力，在3路口現場指揮交通。

台北市中山區3座紅綠燈今天下午出現故障。記者蔡翼謙／攝影
台北市中山區3座紅綠燈今天下午出現故障。記者蔡翼謙／攝影
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台北市中山區3座紅綠燈今天下午出現故障。記者蔡翼謙／攝影
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