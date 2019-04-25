改善商圈 台北市政府推東區NEXT計畫

2019-04-25 14:49 中央社 台北25日電



東區傳出現空店潮引熱議，台北市政府為改善東區商圈狀況，提出「東區NEXT」計畫，包含加強廣場照明設施、推動假日徒步區、邀請街頭藝人進駐，並與捷運地下街合作等政策。

北市產業發展局今天舉辦記者會，局長林崇傑說，東區商圈位在忠孝東路4段兩側，許多店家則集中在頂好商圈附近，近幾年，在西門町、信義區的人潮、產業發展都有成長，也間接影響在地商圈。

他表示，為協助東區有更好的商業環境，推出「一個再定位、三個主策略」的「東區NEXT」政策，盼可讓東區重新繁榮，內容包含針對東區周遭廣場加強照明及改善景觀設施、劃設綠色人行道，規劃假日徒步區等。

此外，也會邀請藝文表演團隊或街頭藝人在假日進駐東區附近廣場，並推出觀光護照、導覽地圖，也會跟捷運公司的忠孝東路地下街合作，讓人潮可走至東區商區的店家內消費。

林崇傑指出，市府已協助當地店家成立商圈發展協會，盼可透過協會跟市政府建立對話的平台，且很多針對東區的新聞報導都不正確，這部分會間接影響東區發展，其實東區內仍有許多優秀店家，產業局也規劃在26日辦論壇，希望透過產官學界討論，提出對東區發展的未來看法。

當地光武里里長韓修和，也是忠孝復興頂好商圈發展協會籌辦人，他表示，東區早期繁榮，近幾年來，商業狀況持續下滑，東區需要轉型，目前房租已持續調降，東區目前最需要就是改善凌亂街道，市府已著手協助，盼透過市府政策逐漸讓東區恢復榮景。