實境體感場所 北市：遊戲內容未分級違規多

2019-04-25 12:24 中央社 台北25日電



台北市政府今天公布查核6間知名VR及AR實境體感場所結果，有2間販售無履約保障禮券、3間未符合遊戲軟體分級規定，除要求業者立即停止販售禮券，並依兒少法等規定函送裁處。

台北市法務局召開記者會，主任消保官何修蘭說，目前VR(虛擬實境)及AR(擴增實境)場所成風潮，為確保消費者權益，從3月14日至4月17日，抽查北市6間實境體感場所。

她表示，聯合稽查小組查核6間業者，其中2間販售預付型禮券卻無履約保障，3間遊戲軟體內容未分級，違反兒童及少年福利與權益保障法規定，1家未辦理公安申報，但室內空氣品質、消防安全、菸害防制皆合格。

法務局統計，三創園區內的VIVELAND、京華城的歡樂VR、兒童新樂園哈鬥星球實境科技遊戲館，部分遊戲軟體分級標示未依規定；販售預售型禮券的2家業者，經查核後已立即下架；維亞娛樂的VAR LIVE西門旗艦店，要求5月17日前辦理公安申報。

何修蘭說，針對販售預付型禮券的業者，已要求立即停止販售，並撤掉廣告及文宣，而遊戲軟體標示未依規定，也會視違規情節狀況，處業者新台幣5萬元以上至25萬元以下或3萬元以上15萬元以下罰鍰，若未限期改善，會依行政程序裁處。

她表示，VR及AR實境場域的遊戲內容級別應要明確標示，內容可能含有色情、暴力等狀況，呼籲民眾消費前注意，且實境體感場域並無專法規範，僅能依兒少法及實境體感應用服務業自律規範等規定，要求業者遵守。