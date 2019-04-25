連鎖超商、咖啡廳2600處騎樓禁菸 新北9月起開罰

2019-04-25 11:44 聯合報 記者 聯合報 記者 魏翊庭 ╱即時報導



菸害防制法規定公共場所全面禁菸，除學校、醫院等明確規定外，模糊地帶各縣市政府有權加碼。新北市繼診所前騎樓、校園周邊及公車候車亭等列為禁菸區，今再加碼連鎖超商及咖啡店騎樓全市共2600處禁菸，包括7-ELEVEN、全家及星巴克等，9月起開罰。

2016年，新北市將校園周邊的校門口、家長接送區及周邊人行道列為全面禁菸區；2017年，公車候車亭及公車站牌周邊也納入；2018年，加入診所騎樓禁菸，堪稱「全國最嚴」，違者可罰2000元至1萬元罰鍰。這次超商及咖啡廳騎樓禁菸，新北市衛生局在3月1日公告，9月1日違規就將開罰。

新北市衛生局長陳潤秋表示，一個人吸菸其實是更多人吸到二手、三手菸，統計前年新北市室外公共場所二手菸曝露率達57.3％，加入診所騎樓禁菸後，去年下降到53.3％；現代人幾乎每天經過超商或咖啡廳，因此也納入禁菸範圍，預計可大幅降低二手菸曝露率。

連鎖超商及咖啡店包括7-ELEVEN、全家、OK、萊爾富、美廉社、星巴克、85度C，及路易莎咖啡等8家，新北市共有2600處，今年初新北市衛生局就找業者談，3月1日公告，9月起實施即可開罰。