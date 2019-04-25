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紓解汐止交通夢靨 李永萍推火車納入1280月票優惠

2019-04-25 11:08聯合報 記者胡瑞玲╱即時報導

交通堵塞問題是汐止地區長久以來的夢魘，宣布參選國民黨新北市第12區的台北市前副市長李永萍，今親上街頭會勘汐止交通狀況，為紓減車流量問題，李永萍提出3點來解決汐止交通壅塞問題。

「你看，又一台砂石車過去了！」李永萍站在街頭與今與國民黨新北市議員廖先翔及前交通局長、淡江大學運輸管理學系副教授羅孝賢一同直播，並探討汐止區交通阻塞問題。

李永萍指出，汐止與其他新北地區像是淡水的情況雷同，同樣受限於地形關係沒有辦法做道路拓寬，就算要拓寬，民眾仍需要忍受拓寬工程的交通黑暗期，而汐止民眾殷殷期盼捷運民生汐止線，確實能夠舒緩一部分交通問題，但需要等待8-10年的時間，「汐止居民不能再等下去了！」。

為盡快紓解汐止交通阻塞問題，李永萍表示，捷運蓋好期間，需要先引進減量的智慧型方案，對此，他有3點政策提出，第一，禁止大型貨車或砂石車在尖峰時刻進入市區，第二，把火車納入雙北1280月票優惠當中，第三，積極推動中小型捷運接駁巴士取代大型公車。

李說，汐止可以比照台北市，在早上7-9點尖峰時段期間禁止大型砂石車和大貨車進入新北市，「台北做得到，汐止沒有道理做不到」，而且光是做到這點就能減少不少的壅塞。另一方面，在交通運輸還沒非常完善的期間，將在汐止幾個較壅擠的地點設置快速、頻繁、便捷的接駁車，方便民眾前往搭乘捷運。

此外，李永萍也提出，要將雙北推出1280元捷運、公車吃到飽的月票，把火車也納入優惠中，鼓勵民眾多利用大眾運輸，藉此分流、紓解交通壅塞問題。

李永萍說，這次參選立委，不只是要做以前大家所認為的民意代表角色，更因為自身有豐富的立法院和行政經驗，又有台北市政府的歷練，對於理解及解決問題的方案上會比較有幫助，期盼汐止民眾能多多支持，給他為當地居民服務、爭取福利的機會。

交通堵塞問題是汐止地區長久以來的夢魘。記者胡瑞玲／攝影
交通堵塞問題是汐止地區長久以來的夢魘。記者胡瑞玲／攝影
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宣布參選國民黨新北市第12區的李永萍（左）與今與國民黨新北市議員廖先翔（右）及前...
宣布參選國民黨新北市第12區的李永萍（左）與今與國民黨新北市議員廖先翔（右）及前交通局長羅孝賢（中）一同直播，並探討汐止區交通阻塞問題。記者胡瑞玲／攝影
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宣布參選國民黨新北市第12區台北市前副市長李永萍（左），邀請前交通局長羅孝賢（右...
宣布參選國民黨新北市第12區台北市前副市長李永萍（左），邀請前交通局長羅孝賢（右）一同探討、解決汐止交通問題。記者胡瑞玲／攝影
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李永萍捷運

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