挑戰台灣四極點 新北身障者騎電動手搖自行車環台

2019-04-25 10:46 聯合報 記者 聯合報 記者 施鴻基 ╱即時報導



新北市10名身心障礙騎士今天從市府市民廣場啟程，在市長侯友宜鼓勵聲中，展開為期12天手搖自行車環島之旅，體驗不一樣的人生旅程。

市長侯友宜說，這次展開不一樣的奇幻旅行，人生！每一分每一秒都不要浪費掉，散發光和熱。希望所有人照顧人好自己，注意安全，顧好身體才能圓夢。

市府近年推廣手搖自行車運動，在河濱自行車道設置租借站點，去年和民間愛心單位合作，先後獲贈83輛電動手搖自行車，委託新北市身心障礙者體育運動總會代管，在板樹體育園區輪椅夢公園提供騎乘體驗。

騎乘一般自行車環島已經很吃力，身障者使用的手搖自行車只能透過手部搖動取代腳踏，雖搭配電動馬達減輕體力消耗，卻還是不容易，但卻可以透過這種新式運動輔具完成環島的夢想。

永達保險經紀人、鬍鬚張公司贊助，將以「愛傳騎、愛運動、愛圓夢」為主題，造訪台中向上基金會光音育幼院、屏東勝利之家、台東牧心智能發展中心、花蓮黎明教養院4個服務障礙者的教養院。

騎士們也會透過體驗手搖車及輪椅運動遊戲，讓院生體會運動樂趣，「只要堅持奮鬥，必能完成夢想。」

環島活動將首次挑戰身心障礙者征服台灣東南西北四極點，包括最東的三貂角燈塔、最南的鵝鑾鼻燈塔、最西的國聖港燈塔和最北的富貴角燈塔，象徵身障者已可暢行全台灣。