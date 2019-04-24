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公宅蟑螂轉租財政局空屋牟暴利 北市議員批官員怠惰

2019-04-24 19:44聯合報 記者劉柏均╱即時報導

北市爆出公宅蟑螂標下公家單位空閒屋產轉租，許姓男子以高報酬率為誘因，找來多名投資人合資，再以他名義標下台北市財政局在青年路168巷的4戶屋產，拉高金額轉租給第三人，每個月獲利率400%，讓議員周威佑痛批，市府官員怠惰，才讓公宅蟑螂有機可乘。

周威佑表示，財政局對外說不得轉租，但是卻一次讓許先生在青年路標下4戶，難道他是個超大家族？顯然財政局只關心閒置房產是否有順利標出去，如何使用就跟自己無關了。

北市府財政局對此表示，當初承租給許男時，考量4戶的坪數小，所以將4戶合併成一份合約，才會有一個人直接標下4戶的狀況，目前正在研議新的合約方式，未來應該會朝向一戶一約的方向去制定。

周威佑也指出，柯市府在公宅蟑螂轉租期間，每年只去查核一次，但是都沒有發現是轉租，也因為官員的怠惰，才會讓公宅蟑螂有機可乘，藉此套利。

財政局解釋，當初與許先生簽訂的合約中，有標明不可轉租於他人，但許在被查核時表示，住戶都是他的家人親戚，並沒有轉租的情形，身分核對也有困難度，所以才沒查出。

財政局也說明，接下來會開放由專業的租賃業者來投標，讓租賃公司代替財政局來做管理，會在新制訂的合約中開放轉租，但業者必須將承租人的資料回報至局處，以利審核；目前預計4月底會將新合約制定完成，約5月底公開招標。

財政局表示，接下來會以公開招標方式，委託專業不動產租賃公司代為管理，預計最快5月...
財政局表示，接下來會以公開招標方式，委託專業不動產租賃公司代為管理，預計最快5月底可以公開招標。記者劉柏均／攝影
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