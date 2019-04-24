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程序違建補照 柯文哲點名文山區某餐廳耍特權

2019-04-24 19:08中央社 台北24日電

台北市長柯文哲。記者曾吉松／攝影
台北市長柯文哲。記者曾吉松／攝影
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文化大學大典館日前一把火燒出違建問題，目前正在進行補照程序，台北市柯文哲多次說過不同意程序違建，認為法令應愈補愈密，再度點名文山區某餐廳，指該案是典型的特權。

柯文哲下午主持公安督導會報，會中建管處報告文大大典館與文山區餐廳程序違建補照案，表示8日已召開建築物申請補辦建照執照及雜項執照辦法會議，限制違建補照案件申請補照以一次為限。

建管處表示，針對程序違建補照案也規範複審期限，如有水土保持、樹木保護等狀況，需要較長的審查時間，規定最多6個月。

建管處說，程序違建申請補照僅限一次，意即查到後，只要補照程序沒過，就會強制拆除。

柯文哲也問及文山區餐廳狀況，建管處表示，該案必須通過都審會，25日會再審查，而6月21日是大限，即6月21日前要拿到建照。

柯文哲則說，該案是典型特權，若容積率沒有用完，就沒有不按圖施工的問題，而法令應是愈補愈密，一旦公布，就要執行，「誰來都一樣，他們自己要趕快去處理，不能到時候耍賴」。

他說，大家應該好來好去，既然給了寬限期2、3年，就該解決，「所以老實講，議會沒有用啊，議會也沒有人敢去動，這實在太丟臉了」。

另外，柯文哲也不滿意八大行業聯合檢查成果，商業處報告指出，目前有12家違規，部分業者在土地分區上不符規定，所以會持續裁罰。

柯文哲表示「怪怪的」，指北市曾有一間健身房，同樣不符土地分區規定，照常開店，甚至花重金裝潢，最後惡性倒閉，知道非法，卻還花大錢裝潢，2年後證明吸金就跑了。

他認為，老百姓怎麼敢明目張膽做違法的事情，要求商業處給他違規的12家八大行業店家地址，「我每天下班閒著也是閒著就繞去看，我就一家一家給你看，看你怎麼辦」。

違建柯文哲北市

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