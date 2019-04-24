通行安全第一 新莊龍鳳陸橋決議不拆

2019-04-24 21:24 觀天下 記者黃宥嫺／新莊報導



新莊區公所邀集地方民代及相關單位第三度前往現場會勘，終於做出了決議，考量通行安全，不拆除龍鳳陸橋維持通行。 圖／永佳樂有線電視提供 分享 facebook 新莊區龍鳳陸橋到底要不要拆除問題，引發當地沸沸揚揚，因學生家長高度關切，鄰近學區丹鳳國小上下學通行安全，對此新莊區公所昨(23)日邀集地方民代及相關單位第三度前往現場會勘，終於做出了決議，考量通行安全，不拆除路橋維持通行。

區長朱思戎表示，經現場了解現況，龍鳳陸橋非穿越中正路唯一的通行管道，基於行人通行安全及提供市民其他通行管道的選擇考量下，並有家長再三提出，應要求學校及安親班引導學童盡可能使用天橋，以確保學童的行走安全，決議維持陸橋通行，並停止進行陸橋存廢的評估作業。

朱思戎指出，龍鳳陸橋前於今年1月7日因民眾反映使用率低，公所依「新北市人行陸橋、地下道存廢作業程序」於1月18日邀集市府交通局、養護工程處、里辦公處、丹鳳國小、丹鳳高中、裕民國小等單位現勘研商，並擇學校開學後，自2月11日起為期1個月進行24小時陸橋使用情形監控錄影。另外，在4月9日再度邀集相關單位現勘，說明監控期間陸橋使用情形數據，經與會學校機關同意，為蒐集民眾對龍鳳陸橋使用的意見。

龍鳳陸橋自4月15日起試封閉1個月，但因試封閉當天即接獲民眾反映學童上下課有使用需要，當日下午3點先予撤除封閉圍籬開放通行，綜觀結論，凡事以眾人通行安全第一考量，所以龍鳳陸橋決議不拆了。