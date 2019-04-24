改善林口交流道塞車 侯友宜：配套拓寬八德路5月前完工

2019-04-24 18:06 聯合報 記者 聯合報 記者 胡瑞玲 ╱即時報導



新北林口交流道南下匝道入口附近，因路口尖峰時段車流量大，加上路寬不足，常有回堵及事故，新北市長侯友宜今下午前往林口視察，不少里長座談時對林口交通提出問題，侯友宜說，5月起林口A南出交流道將禁止左轉文化一路，配套將拓寬八德路，文化二路增設迴轉道，最快可在5月前完工，

侯友宜針對道路開闢拓寬、停車需求、生命紀念館、文中一學校用地及活動中心興建等11項議題做討論，並要求各局處積極處理，並與各里長、區長一同為地方建設努力。

不少里長針對林口交通提出問題，希望市府能夠解決車流量造成的堵塞問題。由於林口區與桃園市龜山區為共用交流道為的緊密生活圈，近年來因兩區的人口激增，新北市與桃園市與交通局於今年3月一同會勘，並決定今年5月起實施禁止左轉文化一路。

新北市交通局也與警察局多次會勘，並改善交通設施，進行跨市合作包括號誌不連鎖等，近期也積極拓寬道路增加容車量，新北市工務局長朱惕之表示，目前已積極拓寬道路，林口文化北路二段銜接105市道路段，已從原先的7公尺拓寬到15公尺。

侯友宜也到林口A交流道視察改善所需配套拓寬工程，工務局配合5月起林口A南出交流道禁止左轉文化一路，配套將銜接匝道的八德路人行道敲除拓寬車道，同時在文化二路設置迴轉道，侯表示，若依照規畫行程，最快可在5月之前完成拓寬，減少交流道的車流因在聯絡橋上等待所造成的堵塞問題。