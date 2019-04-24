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產學合作 北市試辦空調技術人才培育計畫

2019-04-24 16:16中央社 台北24日電

北市教育局推動產學合作，去年與德國西門子公司簽訂合作備忘錄，由西門子在今年寒暑假各提供15個見習機會；教育局再與冷凍空調工程業合作，今年8月試辦技術人才培育計畫。

教育局與西門子去年9月簽訂技職產學合作備忘錄，107學年度起試辦數位職人培育計畫，由西門子公司在寒暑假各提供15個見習機會，學生從中學習專案規劃與執行，並向主管進行簡報。

松山工農7名學生參與計畫設計食品加工系統，學生李柏宏說，當時只拿到器具，要自己設計軟體與運用方式，必須思考如何分工，不過，小組成員遇到問題時都會有話直說，所以不太吵架，「這次跟之前接觸過的東西不太一樣，從零開始」。

此外，教育局今年再與台灣區冷凍空調工程工業同業公會簽署備忘錄，進行空調節能技術人才培育計畫，由公會投入逾千萬費用建置中心，供學生學習。

台北市長柯文哲今天上午出席數位學人成果展，致詞時表示，台北市目前每年有新台幣1億元經費資助老師與學生到國外見習，盼透過產業、公費與技職學校合作，讓產學合作更有效，達到學用合一。

柯文哲說，海外技職教育見習團一年有9團，約有200名技職學校的師生可以出國見習，因為德國工藝技術深受肯定，西門子又是德國重要公司，所以無論是到柏林還是紐倫堡，見習團都會安排到西門子公司。

他說，正在思考技職教育必須做更多改革，透過產學合作減少學用落差，學生畢業後就可上班，而不是畢業即失業。

教育局北市德國

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