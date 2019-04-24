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台南旅遊包機再添這個城市 27日首航

2019-04-24 15:42聯合報 記者修瑞瑩╱即時報導

台南旅遊包機再添新城市，這次是越南河內，首航將在27日舉辦，台南市觀光旅遊局表示，目前在洽商中的還有泰國曼谷，應該很快就有包機，而期待兩個城市的包機，很快能轉為定期航班。

觀旅局表示，目前飛台南的定期航班，包括華航每天飛香港、周二與周五飛日本大阪，還有越捷航空目前每天飛越南胡志明市，之前越捷也是從包機開始，之後轉為定期航班；目前推動以新南向為主，未來會再爭取日本的定期航班。

越南出境旅遊商機近年來相當熱門，為開闢北越旅遊市場，吸引北越遊客至南台灣團體旅遊或洽公探親，台南市政府觀光旅遊局近年來持續積極爭取台南到河內的國際航班，終於在近日有了好消息，越南新成立之越竹航空公司初期將以旅遊包機方式試探兩地旅遊市場水溫。

包機首航之日訂為4月27日，目前也在積極安排5月至今年底的14次雙向旅遊計畫包機，並視日後旅遊包機之市場反應決定國際定期航班。除河內航線之外台南市政府也正積極洽談泰國曼谷的旅遊包機計畫，預計在年底之前安排12次雙向旅遊包機，盼能為台南旅遊產業發展注入新客源與商機。

本次越竹航空台南河內旅遊包機，台南市政府觀光旅遊局表示樂觀其成，未來發展成為定期航班後不僅讓兩地的旅遊互通更為便利，更能進一步開拓北越商務經濟合作、造福廣大的台南越籍配偶返鄉探親。

觀旅局表示，台南─胡志明市航線於105年6月開航時的搭乘率68.66%，之後逐步成長，最高峰106年7月搭乘率91.8%，近2年平均搭乘率約為85%左右。台南市除了持續培訓機場旅遊服務中心越南語志工之外，也將結合旅遊業者積極參與越南國際旅展與交流論壇，此外更製作越語觀光導覽文宣，並計畫培訓新住民旅遊導覽人員，完善越南訪客的周邊旅遊配套措施。

觀光旅遊局局長陳信安表示，河內為越南北部的重要城市，為政治經濟文化的中心，不僅歷史文物豐富，人口更高達778萬人，是相當有潛力值得開發的旅遊市場，北越下龍灣、陸龍灣等觀光景點也深受台灣人喜愛，如能促成台南-河內國際航線成為定期航班，增加台南市在中南半島國家的旅遊能見度，日後在開發鄰近國家旅遊市場時更能達到事半功倍之效。本次包機首航越竹航空使用A320機型共195座位，預計4月27日下午2時20分抵達台南航空站，據越竹航空台灣總代理表示機位已在開航一個月前全數售罄，北越對南台灣旅遊熱度可見一斑。

越南航線泰國

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