新品種葉片碧綠 腎蕨台東1號超療癒

2019-04-24 13:14 中央社 台東縣24日電



農委會台東區農業改良場育成的蕨類新品種「腎蕨台東1號」，小羽片頂端呈現鹿角分叉，葉片細緻，別具療癒氣氛，耐候性佳可全年生產。

台東區農業改良場昨天發表「腎蕨臺東1號新品種及商品化應用」，希望透過新品種與應用技術的開發，增加蕨類的觀賞應用及創造附加價值，拓展蕨類療癒新視野。

台東區農業改良場長陳信言今天表示，腎蕨台東1號由學名腎蕨（Nephrolepis falcata），俗稱魚尾腎蕨（Furcans）芽變個體選拔而得，採用DUS檢定方式，於民國107年5月11日邀請學者專家審查通過，自行命名。

陳信言表示，腎蕨台東1號具有適合都市綠美化應用之特色，包括小羽片頂端具鹿角狀分叉，葉片細緻，別具療癒氣氛；耐候性佳可全年生產，株型矮壯緊密比例適中，適合盆花觀賞；栽培介質適應性廣，泥炭土或椰糠均可生長良好。

以及肥料需求簡易，一般緩效肥即可充足供應成長所需；老葉乾枯不易落葉，方便整理；無孢子，室內應用時，容易保持週邊環境清潔；病蟲害少，栽培無需噴藥。

陳信言指出，腎蕨台東1號青翠碧綠的葉片，視覺療癒氣氛佳，台東場已開發其商品化應用模式，分為療癒系商品與觀賞應用兩類。療癒系商品為生態瓶與瓶中植物，生態瓶為幼苗結合可愛小物的微景觀，適合室內擺飾，舒緩精神壓力；瓶中植物為無菌培養，無須澆水換土，觀賞期長達3個月以上，綠球體逐漸成長的蓬鬆外觀可愛療癒。

觀賞應用為組合盆栽與植物綠牆，組合盆栽適用於各種場所；植物綠牆則適合大範圍營造綠意時使用。

陳信言強調，腎蕨為重要之觀葉植物，其特殊羽狀複葉的姿態，具有舒緩及釋放壓力的功效，台灣花卉市場亦應用極廣。腎蕨台東1號具有眾多優點，結合新型態的療癒系商品及觀賞應用方式，未來將有望成為腎蕨綠美化的生力軍。其綠球體組織培養量產技術，未來將技術移轉予業者，消費者可於市面購得相關商品。