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預防登革熱 北市環保局有新利器「3D巡查棒」

2019-04-24 10:14聯合報 記者翁浩然╱即時報導

台灣南部因暖冬現象已出現本土性登革熱個案，為預防登革熱疫情發生，北市環保局除近期已擴大環境巡查及孳生源清除作業，今天也動員12行政區逾1000名環保志工、義工在北投區長安公園舉行「全市登革熱防治」誓師行動，並示範檢查高處積水新利器「3D巡查棒」，增加巡查與登革熱防治效率。

去年北部、中部登革熱疫情多發生在菜園、開心農場等區域，加上5、6月梅雨季節，每天雨後積水多容易孳生病媒蚊，環保局已陸續針對菜園、登山口、空地、防火巷等加強巡查。

環保局表示，北市都市化居住型態，除檢查平面區域的花盆底盤、積水容器等常見可能積水處，也必須加強屋頂天溝、樹穴或車棚帆布等位於高空的孳生源，進行「垂直立體式」巡查，因為屋頂天溝若是久未清理，就容易淤積，在大雨過後產生積水，成為不易被察覺的孳生源。

「3D巡查棒」是環保局參考國家蚊媒中心觀察蚊蟲生態儀器改良而來，主要以伸縮棒結合網路攝影機，透過無線網路傳輸視訊到手機App；相較於過去使用人力攀爬梯子檢查要多人協助扶持固定、上下樓梯效率低且風險高，單人可操作的「3D巡查棒」則方便有效率多了。

環保局說，「3D巡查棒」現有15支，12行政區至少都會配發1支，藉此增加巡查高處積水效率；另也提醒民眾細巡檢居家內外周圍，包含都會區菜果園，如發現盛水容器、盆栽墊盤、塑膠帆布、廢輪胎、天溝、樹穴、車棚、假山造景等有積水，應動手清除，徹底做到「巡」、「倒」、「清」、「刷」四步驟來有效防止病媒蚊孳生。

「3D巡查棒」是北市環保局參考國家蚊媒中心觀察蚊蟲生態儀器改良而來，主要以伸縮棒...
「3D巡查棒」是北市環保局參考國家蚊媒中心觀察蚊蟲生態儀器改良而來，主要以伸縮棒結合網路攝影機，透過無線網路傳輸視訊到手機App。圖／環保局提供
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預防登革熱疫情發生，北市環保局除近期已擴大環境巡查及孳生源清除作業，今天在北投區...
預防登革熱疫情發生，北市環保局除近期已擴大環境巡查及孳生源清除作業，今天在北投區長安公園舉行「全市登革熱防治」誓師行動。圖／環保局提供
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預防登革熱疫情發生，北市環保局除近期已擴大環境巡查及孳生源清除作業，今天示範檢查...
預防登革熱疫情發生，北市環保局除近期已擴大環境巡查及孳生源清除作業，今天示範檢查高處積水新利器「3D巡查棒」。圖／環保局提供
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預防登革熱疫情發生，北市環保局除近期已擴大環境巡查及孳生源清除作業，今天示範檢查...
預防登革熱疫情發生，北市環保局除近期已擴大環境巡查及孳生源清除作業，今天示範檢查高處積水新利器「3D巡查棒」。圖／環保局提供
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登革熱疫情病媒蚊

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