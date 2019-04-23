北市文化局兩大工程 北藝111年營運、音圖工程115年營運

2019-04-23 22:12 聯合報 記者 聯合報 記者 魏莨伊 ╱即時報導



外界關注台北市文化局兩大工程興建案「台北藝術中心」和「台北市音樂與圖書中心」的進度，今天上午市府晨會時文化局報告此案，提到北藝中心預計將在111年營運，而音圖中心將在115年營運。副市長蔡炳坤表示，整體進度，在今天報告中比較明確提出，市長也指示同仁整個進度要能充分掌握。

蔡炳坤指出，因為台北流行音樂中心與北藝中心等案，大家都很關心，尤其近期4月27日北流的測試演出即將登場，所以他認為正在進行的情況要盡量對外做宣傳。

「台北藝術中心」原訂104年完工，遇上廠商倒閉，目前延宕至111年才能營運；總預算也由最初的60億元，追加到67億1990萬。文化局指出，北藝工程目前進度，截至108年4月17日止之施工進度為64.48%，接續工程第一標為外牆工程，由捷運局第一區工程處代辦，目前進行帷幕窗框及鋁板安裝等工程。

北藝中心接續工程第二標工程，則為昇降設備、室內裝修、機電空調及景觀等工程，委由工務局新工處代辦，截至108年4月17日止之施工進度為16.57%，目前進行電梯調整、室內隔間牆等工程。