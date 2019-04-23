延平河濱公園驚見豬屍體 動保處：消毒送驗

2019-04-23 22:07 聯合報 記者 聯合報 記者 翁浩然 ╱即時報導



北市動保處傍晚接獲通報，在延平河濱公園淡水河畔發現1隻豬屍體，隨後依非洲豬瘟跨局處防治應變小組SOP聯繫警察局、環保局及工務局封鎖現場並進行清潔消毒作業，將豬隻屍體妥善封包及剖檢採樣，並把檢體送行政院農業委員會家畜衛生試驗所檢驗，釐清豬屍是否有非洲豬瘟病毒，約2到3天會有結果。

動保處表示，民眾傍晚通報河濱公園有疑似豬隻屍體，防疫人員抵達現場後確認動物屍體為豬隻並拉起封鎖線，隨後由警方協助管制；該豬屍疑泡水多時已嚴重腐爛生蛆，外觀上未見非洲豬瘟病變，如四肢末端、耳朵有發紅發紫等情況；解剖採樣時，該豬屍也未發現非洲豬瘟感染的病變特徵，但仍將檢體封裝送到家畜衛生試驗所進行檢驗。

動保處說，為求保險，處理過程都依防疫SOP進行防漏包裝及運送，發現豬屍地點沿路及進出車輛則都有噴霧消毒，避免屍體上可能的病原擴散；另經確認，案發地點周圍3公里內並無養豬戶。