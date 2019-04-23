北藝中心工程延宕多年 預計111年營運

2019-04-23 19:47 中央社 台北23日電



延宕近5年的台北市文化局工程興建案「台北藝術中心」預計將在111年營運。圖／北市文化局提供 分享 facebook 延宕多年的的台北藝術中心工程，台北市文化局預定民國110年進行全面測試、111年營運；將在AIT舊址興建的台北市音樂與圖書中心，則是預計111年開工、115年營運。

文化局主秘劉得堅表示，北藝中心的主體波浪玻璃和球形外牆已完成，目前進行帷幕窗框及鋁板安裝等工程，截至17日止，施工進度為64.48%，預計今年第3季竣工，隨後進行昇降設備、室內裝修、機電空調及景觀等工程，施工進度16.57%。

劉得堅表示，北藝中心軟體籌備業務由台北市文化基金會進行，以亞洲表驗藝術共製中心為目標，預定110年進行劇場設備測試、場館辦公及服務空間設備、資訊系統建置，111年營運。

位於捷運劍潭站附近、由普立茲克建築獎得主雷姆．庫哈斯設計的台北藝術中心，從西元2008年競圖、2012年動工至今，原訂2015年完成主體工程、2016年試營運，卻因施工單位「理成營造」倒閉而重新招標，去年更追加預算7億6700萬元，總預算為67億1990萬2168元。

音圖中心將建於美國在台協會（AIT）舊址，劉得堅表示，將設置有1500席的鐘型專業級音樂廳，作為台北市立交響樂團及國樂團的常駐演出音樂廳，並提供多媒體排練實驗空間；圖書館新總館定位為數位化與智慧化的旗艦級新公共圖書館，音圖中心將取得綠建築鑽石級徽章。

劉得堅說，音圖中心將在今年下半年啟動專案管理作業，109年進行統包工程廠商徵選，預計111年開工，114年竣工，115年營運，總專案管理費為2億6094萬4000元。