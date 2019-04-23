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柯文哲：北市236校9月無人商店全部上線

2019-04-23 19:20聯合報 記者翁浩然╱即時報導

北市柯文哲今天下午出席「台灣連鎖暨加盟協會」會員大會，柯致詞時表示，北市悠遊卡已拿到電子支付資格，計畫在最短時間內，讓無現金交易上線，將從改變學校學生的消費行為開始，今年9月起教育局會在236個學校讓無人商店全部上線。

柯文哲指出，最近商業處給他報表，告訴他店家又倒了幾家，但其實北市新開的店還是比倒掉得多，北市總公司行號數仍在增加中，去年底已達23.7萬多家，去年北市銷售金流量也達13.2兆元，占全台3成多，也比前年成長5.7%，所以北市經濟還是有在成長。

柯文哲也說，他認為物流、零售業未來5年會面臨很大的衝擊；因為北市悠遊卡已經有辦理電子支付的資格，已計畫在最短時間內，讓無現金交易強迫上線，執行政策的方法將由內而外、由公而私，即由公家機構內部往外部私人企業推動。

柯表示，可控制的公家機構首先就包含學校，改變學生的行為，在學校改變就很容易邁進到社會上，因此今年9月起，台北市236個學校無人商店將要全部上線，教育局現正準備標案中；昨天去泰北高中看，已經有無人商店機進駐了。

他指出，北市政府可以控制的無現金交易有3張卡，包含學生證22萬張、公務員8萬張，還他有犧牲15%民調換來的44萬張敬老卡，未來都可跟銀行連結；透過銀行帳戶，媽媽在手機上每天給孩子多少零用錢來管理；另外，今年9月包含捷運站和一些公家場地，會有200個電動置物箱上線。

台北市長柯文哲今天下午出席「台灣連鎖暨加盟協會」會員大會，宣布今年9月起教育局會...
台北市長柯文哲今天下午出席「台灣連鎖暨加盟協會」會員大會，宣布今年9月起教育局會在236個學校，讓無人商店全部上線。圖／產業發展局提供
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