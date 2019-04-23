親愛的網友：
為確保您享有最佳的瀏覽體驗，建議您提升您的 IE 瀏覽器至最新版本，感謝您的配合。
台灣百寶鄉
大台北
桃竹苗
中彰投
雲嘉南
高屏離島
基宜花東

像你一樣的總統：政治素人如何摧毀秘魯民主？

超美！NASA發現新星系 狀如伸長觸手的水母

伊甸紙藝展義賣 助身心障者突破侷限

2019-04-23 20:04觀天下 記者許端驛／淡水報導

遊滬旅遊中心與伊甸基金會共同舉辦「伊起來 紙為愛」紙藝展義賣活動，期盼民眾支持響...
遊滬旅遊中心與伊甸基金會共同舉辦「伊起來 紙為愛」紙藝展義賣活動，期盼民眾支持響應。 圖／紅樹林有線電視提供
分享
淡水老街的遊滬旅遊中心與伊甸基金會共同舉辦「伊起來 紙為愛」紙藝展義賣活動，活動到至6/10(一)止，將學員一年多的努力展出並開放義賣，期盼民眾支持響應，給予身心障礙朋友工作技能肯定。

伊甸基金會淡水中正小作所主任侯靜雅表示，小作所成立已逾一年，藉由每週一到兩堂的蝶谷巴特及手抄紙藝體驗課程，除了培養學員才藝技能，也讓學員教遊客製作手抄紙作品，幫助他們豐富生活經驗與人際關係。

伊甸基金會淡水小作所主任 侯靜雅說，到訪的民眾與遊客也能透過手作體驗，為自己打造一個有溫度的專屬作品及美好回憶，另外今年很感謝遊滬旅遊中心提供場地，讓學員們一年來的學習成果得以展出，

淡水區長巫宗仁表示，這些小朋友非常努力在基金會幫助下，展現自我價值，也希望在中心展出的作品，大家者可以給予鼓勵。

伊甸淡水中正小作所服務對象為，身心障礙朋友，透過代工包裝、文創手抄紙互動體驗課程，訓練自立生活的能力、提升人際互動技巧以及培養良好的工作態度。

「伊起來 紙為愛」活動至6/10(一)，期盼社會大眾給予支持，讓他們可以獲得多元職能的學習，繼而提升工作技能，順利就業。讓更多人看見身心障礙朋友各種可能。

淡水義賣

相關新聞

防治紅火蟻一起來 三芝講座教正確知識

2019-04-23 20:02

汐止和平街終拔桿 電纜地下化5月15日完工

2019-04-23 20:02

上千人與車爭道 汐止建成路增斑馬線

2019-04-23 20:01

整新舊眼鏡 金山學子免費驗光及配鏡

2019-04-23 20:00

北藝中心工程延宕多年 預計111年營運

2019-04-23 19:47

新北容積獎勵五十趴與中央抵觸 內政部：此內容無效

2019-04-23 19:23

台大政治畢業 25歲學霸調出好酒

2019-04-23 15:27

吳音寧「質譜儀」政績跳票？北農坦言：還在努力中

2019-04-23 15:26

又跳票！柯文哲公宅8年僅蓋2.1萬戶 還拿舊政策充數

2019-04-23 15:01

雙北垃圾袋互收 5月1日上路

2019-04-23 14:41

新北整頓交安 縣民大道塞車時間減半

2019-04-23 14:14

小北百貨25周年 總經理黃健瑭：未來要開500家店

2019-04-23 13:44

新北鼓勵市場創業 45歲以下青年攤租1元

2019-04-23 12:37

雙北垃圾袋五月起互收 北市祭出「三道防線」防亂丟

2019-04-23 12:21

美！夜間賞螢聞茶香 三峽5茶農推廣有機茶護生態

2019-04-23 11:48

超額雇用身障者 暖心企業成楷模

2019-04-23 11:25

524同婚登記準備好了 北市各戶所即日起受理預約

2019-04-23 11:07

新北推智能城市新科技 河濱租車一指搞定

2019-04-23 10:53

雙北今公告垃圾袋互收政策 5月1日確定上路

2019-04-23 10:44

台北卡優惠少 發卡量輸給桃園卡

2019-04-23 00:32

北市擬修法鬆綁 競選廣告將免申請

2019-04-23 00:27

不是詐騙！ 有人交通違規1次收34張裁決書

2019-04-23 00:16

大雨嘩啦啦…路上行人措手不及

2019-04-23 00:13

時力批降囤房稅 藍綠議員：試行1年

2019-04-22 23:30

不生守護繼子 大愛當寄養媽媽

2019-04-22 23:27

住商節電 新北簡化服務更便民

2019-04-22 23:20

坦言校園犬貓計畫失敗 柯文哲：應和校長曉以大義

2019-04-22 21:54

不敵大雨九份溪掏空 將進行整治

2019-04-22 19:54

雨天還摔落水溝 瑞芳明燈路要裝溝蓋

2019-04-22 19:53

淡水百年雀榕突然倒下 地方盼能扶正

2019-04-22 19:53

保麗龍來當坐墊 汐止基隆河要增座椅

2019-04-22 19:52

淡水福佑宮媽祖遶境 眾人迎駕老街熱鬧

2019-04-22 19:52

議員建議路邊停車收費到晚上6點 盧秀燕：依數據檢討

2019-04-22 16:41

新北婦幼隊響應兒童節 甜美女警公園說故事、教防身術

2019-04-22 15:21

北市直飲台分佈不平均 民眾使用習慣低

2019-04-22 15:11

響應世界地球日 新北拍野生動植物抽電動自行車

2019-04-22 15:06

「新北耶誕城」是板橋人惡夢？居民怒：根本塞車城

2018-12-20 20:00
看更多

熱門文章

全國只有基隆！節能電家補助多了除濕機

2019-04-23 13:07

524同婚登記準備好了 北市各戶所即日起受理預約

2019-04-23 11:07

基隆晩間百年老樹連根拔壓毁電纜線 停電搶修中

2019-04-22 23:42

高雄鳳山等區25日停水16小時 6萬5千多戶受影響

2019-04-23 08:07

又跳票！柯文哲公宅8年僅蓋2.1萬戶 還拿舊政策充數

2019-04-23 15:01

全聯臉書今公布 全台最佳男友人選在新竹

2019-04-23 17:23

雙北今公告垃圾袋互收政策 5月1日確定上路

2019-04-23 10:44

嘉義福容飯店蓋12年？告示寫120年 飯店：非完工日期

2019-04-23 15:30

嘉南科大續建新宿舍 5千床要讓學生「住好住滿！」

2019-04-23 08:09

全國獨賣！ 金門新鮮海帶3斤只要100元吸引民眾搶購

2019-04-22 21:59

影／綠毯與稻浪美極了 宜蘭版伯朗大道5月開放高台賞景

2019-04-23 13:14

韓國瑜將夜宿大林蒲 環團籲快出重拳改善空汙

2019-04-23 15:26

徵召韓國瑜？ 藍金門黨部主委：金門的民眾都支持韓國瑜

2019-04-22 21:57

螺絲鬆了？桃衛生局官網取消10活動 原因竟是「KEY錯」

2019-04-23 11:36

小北百貨25周年 總經理黃健瑭：未來要開500家店

2019-04-23 13:44

不是詐騙！ 有人交通違規1次收34張裁決書

2019-04-23 00:16

山鶯路自來水管線遷移 龜山29日起停水23小時

2019-04-23 13:37

基市府扮邱比特未婚聯誼今起報名 增熟男熟女組

2019-04-23 13:55

坦言校園犬貓計畫失敗 柯文哲：應和校長曉以大義

2019-04-22 21:54

有溫度的麵！不捨日曬麵線消失 夫妻同心延續傳統滋味

2019-04-23 09:20

日籍夫妻手機遺失還不知 台灣運匠「喂」一聲立大功

2019-04-23 11:44

影／改善暖暖危險平交道 遮斷器將南移180cm

2019-04-22 21:12

員林2條野溪雜草叢生護岸掏空 豪雨來襲時下游居民不安

2019-04-22 21:12

影／建水電廠事前未溝通 海端鄉長：若無善意回應會把它趕走

2019-04-23 15:57

竹市推700戶青創宅 預計明年招租

2019-04-23 16:01

中華醫大成功轉化廢油水成替代煤炭燃料 大廠採用

2019-04-23 09:33

20年「釘子戶」 卡路老屋要拆了

2019-04-22 23:45

雙北垃圾袋五月起互收 北市祭出「三道防線」防亂丟

2019-04-23 12:21

吳音寧「質譜儀」政績跳票？北農坦言：還在努力中

2019-04-23 15:26

影／外傘頂洲垃圾驚人！政府要結合民間定期淨灘

2019-04-23 09:01

林姿妙帶團到對岸行銷宜蘭 至少將帶進6億農特產品收益

2019-04-23 13:25

中市大橋通車2年卻被譏做一半 原來是下橋難過

2019-04-23 10:46

影／150萬張花博卡發不完 中市議員：浪費6000萬元製作費

2019-04-23 18:11

失去一半天空的300多歲老茄苳 苗縣府要搶救回來

2019-04-23 14:41

台北卡優惠少 發卡量輸給桃園卡

2019-04-23 00:32

更貼近民眾需求 基隆市府組織改造啟動要大改組

2019-04-23 15:25

彰化八卦山新秘密景點 民族新村公園可遠眺大肚溪口

2019-04-23 14:12

準公共化托育台中要出一半 盧秀燕：一國兩制沒道理

2019-04-23 16:38

台大政治畢業 25歲學霸調出好酒

2019-04-23 15:27

港口宮媽祖誕辰進香高峰 91歲阿嬤年年來廟料理餐食服務

2019-04-23 14:54
看更多

商品推薦

贊助廣告

商品推薦

留言

Top