伊甸紙藝展義賣 助身心障者突破侷限

2019-04-23 20:04 觀天下 記者許端驛／淡水報導



遊滬旅遊中心與伊甸基金會共同舉辦「伊起來 紙為愛」紙藝展義賣活動，期盼民眾支持響應。 圖／紅樹林有線電視提供 分享 facebook 淡水老街的遊滬旅遊中心與伊甸基金會共同舉辦「伊起來 紙為愛」紙藝展義賣活動，活動到至6/10(一)止，將學員一年多的努力展出並開放義賣，期盼民眾支持響應，給予身心障礙朋友工作技能肯定。

伊甸基金會淡水中正小作所主任侯靜雅表示，小作所成立已逾一年，藉由每週一到兩堂的蝶谷巴特及手抄紙藝體驗課程，除了培養學員才藝技能，也讓學員教遊客製作手抄紙作品，幫助他們豐富生活經驗與人際關係。

伊甸基金會淡水小作所主任 侯靜雅說，到訪的民眾與遊客也能透過手作體驗，為自己打造一個有溫度的專屬作品及美好回憶，另外今年很感謝遊滬旅遊中心提供場地，讓學員們一年來的學習成果得以展出，

淡水區長巫宗仁表示，這些小朋友非常努力在基金會幫助下，展現自我價值，也希望在中心展出的作品，大家者可以給予鼓勵。

伊甸淡水中正小作所服務對象為，身心障礙朋友，透過代工包裝、文創手抄紙互動體驗課程，訓練自立生活的能力、提升人際互動技巧以及培養良好的工作態度。

「伊起來 紙為愛」活動至6/10(一)，期盼社會大眾給予支持，讓他們可以獲得多元職能的學習，繼而提升工作技能，順利就業。讓更多人看見身心障礙朋友各種可能。