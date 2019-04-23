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台中春遊5月開跑 自由行或團體旅遊都有補助

2019-04-23 15:56聯合報 記者游振昇╱即時報導

台中市春遊專案獎助優惠措施將在5月1日起開跑，目前台中市包括全部8家觀光旅館、9成星級旅館及三分之二好客民宿在內的290家旅宿業者參與這次春遊專案活動。

台中市政府觀光旅遊局長林筱淇表示，台中市春遊獎助專案為鼓勵國人至台中市觀光旅遊，促進觀光產業發展，獎助對象為台中市合法旅宿業及國內合法旅行業並帶團至台中市住宿消費者，專案活動分為自由行旅客住宿優惠及團體旅遊優惠2大部分，自5月1日起實施至6月30日或獎助經費用罄為止。

自由行旅客住宿優惠部分，民眾只要在周日至周四之間入住參與活動之合法旅宿業，每房可補助新台幣500元，每人限1次；入住當日滿18歲至40歲青年住宿台中市東勢區或新社區之民宿，可再多享1次補助機會。

團體旅遊優惠部分，凡是合法旅行業辦理國人國內旅遊，每團至少10人，行程2天1夜以上（其中放假日未超過一天），且行程涵蓋台中市新社區或東勢區，住宿台中市合法旅宿業者，每人每日補助500元，獎助上限3萬元；入住星級旅館補助上限為5萬元；辦理企業員工旅遊每團至少10人，獎助上限亦為5萬元。

觀旅局特別提醒，台中市獲中央獎助經費額度，自由行旅客住宿補助經費上限為2400萬元（約4萬8000個名額），團體旅遊補助經費上限為800萬元（以平均每團4萬元計算約200團），獎助名額有限。

台中市春遊專案獎助優惠措施將在5月1日起開跑，台中市觀光旅遊局提供春遊補助懶人包...
台中市春遊專案獎助優惠措施將在5月1日起開跑，台中市觀光旅遊局提供春遊補助懶人包。圖／台中市觀旅局提供
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台中市春遊專案獎助優惠措施將在5月1日起開跑，台中市觀光旅遊局提供春遊補助懶人包...
台中市春遊專案獎助優惠措施將在5月1日起開跑，台中市觀光旅遊局提供春遊補助懶人包。圖／台中市觀旅局提供
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