台大政治畢業 25歲學霸調出好酒

2019-04-23 15:27 聯合報 記者 聯合報 記者 王敏旭 ╱即時報導



台大政治系畢業、年僅25歲的「Mars」張哲瑋，目前是吧檯經理，也曾在各項大賽中獲得大獎。圖／業者提供 分享 facebook 新北市板橋的Asia 49亞洲料理及酒廊，4月15日推出全新酒單，且在月底前參加活動，新調酒全面買一送一，而調出各式酒品的則是台大政治系畢業，年僅25歲的「Mars」張哲瑋，目前是吧檯經理，也曾在各項大賽中獲得大獎。

張哲瑋大學4年期間都在台大調酒社，大二就擔任社長，畢業後向有絕世高手之稱的Mordie曾鈺翔學習，退伍後接受調酒師Perry張國偉的調教，張哲瑋去年6月開始在Asia 49亞洲料理及酒廊擔任吧檯經理。

張哲瑋2018年在巴比荷蘭琴酒調酒大賽獲得台灣冠軍，君度橙酒之家調酒大賽台灣區第3名，亞洲金巴利調酒大賽台灣第1名、亞洲第2名；今年則參加世界頂尖調酒大賽，目前進入30強，下月將進入決賽。

張哲瑋說，更新酒單前參考過英國Dandelyan、新加坡Native、曼谷The Locker Room等頂尖酒吧，也與團隊中多位調酒師相互激盪出30杯全新調酒，酒單上每杯酒都有照片和闡釋，供消費者選擇。

新酒單分成3大重點，分別是「亞洲食材」、「創意無限」、「流行趨勢」，業者說，不僅挑選、使用亞洲常見在地食材，而每杯調酒在口味與外觀都有創新，讓酒客享有網美型調酒，同時也會展現自己的風味。

業者說，4月30日以前消費分享臉書活動貼文，新調酒全面買一送一，另也提醒消費者，飲酒過量有礙健康。

※ 提醒您：禁止酒駕 飲酒過量有礙健康