親愛的網友：
為確保您享有最佳的瀏覽體驗，建議您提升您的 IE 瀏覽器至最新版本，感謝您的配合。
台灣百寶鄉
大台北
桃竹苗
中彰投
雲嘉南
高屏離島
基宜花東

蔡英文有逆轉勝體質？唐湘龍：她要拖到賴清德沒氣

吳音寧「質譜儀」政績跳票？北農坦言：還在努力中

2019-04-23 15:26聯合報 記者邱瓊玉╱即時報導

北農前總經理吳音寧任內爭議不段，甚至被認為是去年九合一大選的戰犯之一，不滿遭外界指責，吳音寧去年底受訪時細數任內各項政績，其中包含引進最先進的質譜儀。不過台北市議員汪志冰調閱資料發現，吳音寧宣稱去年六月和農委會合作，購置新式分析質譜儀，但實際上去年六月不僅還沒買儀器，至今也未上路，根本就是在講大話。

對此，北農總經理翁震炘表示，去年11月已經在測試，預計今年九月正式上路。

汪志冰表示，北農是北市蔬果產銷重要平台，每日交易量高達2千多噸，拍賣前都得通過農藥殘留抽檢合格，篩檢不合格者即刻銷毀；目前北農採「生化檢驗法」抽檢報告合格率幾乎為99％。

汪志冰說，吳音寧去年擔任北農總經理期間，大張旗鼓宣布與農委會合作，耗資600多萬元成立蔬果實驗室，宣稱購置新式分析質譜儀，每天凌晨開賣前先抽測農藥殘留，10至15分鐘就有結果，可驗出農藥項目高達374項。

汪志冰表示，為了關注食安，去年六月起一直密集關注質譜儀購置進度，數度索資卻頻遭推託，本會期三度索資，目前還未購置機器，只是借用，也沒有正式上路，北農直到今年三月底才提出質譜儀購置計劃，分別向農委會、北市府個申請600多萬元補助。

汪志冰痛批，質譜儀八字都還沒有一撇，卻說得天花亂墜，實在有夠扯。

此外，汪志冰也提到，台北市長柯文哲曾要求北農要在今年3月推出「實名制」，但至今毫無下文，政策一再拖延跳票，到底把北部數百萬消費者的食安置於何地。

對此，翁震忻表示，蔬果實驗室大概還需半年時間認證，預計九月上路，目前還在努力中。

至於實名制的部分，翁震忻說，總計9萬名農民，目前掌握近2萬名，儘管每個農會都有名冊，但礙於個資法不願提供身分證字號，將透過修法強制要求，預計實際掌握打5萬筆就可以上路，我們會再努力。

北農北市吳音寧

相關新聞

又跳票！柯文哲公宅8年僅蓋2.1萬戶 還拿舊政策充數

2019-04-23 15:01

台大政治畢業 25歲學霸調出好酒

2019-04-23 15:27

雙北垃圾袋互收 5月1日上路

2019-04-23 14:41

新北整頓交安 縣民大道塞車時間減半

2019-04-23 14:14

小北百貨25周年 總經理黃健瑭：未來要開500家店

2019-04-23 13:44

新北鼓勵市場創業 45歲以下青年攤租1元

2019-04-23 12:37

雙北垃圾袋五月起互收 北市祭出「三道防線」防亂丟

2019-04-23 12:21

美！夜間賞螢聞茶香 三峽5茶農推廣有機茶護生態

2019-04-23 11:48

超額雇用身障者 暖心企業成楷模

2019-04-23 11:25

524同婚登記準備好了 北市各戶所即日起受理預約

2019-04-23 11:07

新北推智能城市新科技 河濱租車一指搞定

2019-04-23 10:53

雙北今公告垃圾袋互收政策 5月1日確定上路

2019-04-23 10:44

台北卡優惠少 發卡量輸給桃園卡

2019-04-23 00:32

北市擬修法鬆綁 競選廣告將免申請

2019-04-23 00:27

不是詐騙！ 有人交通違規1次收34張裁決書

2019-04-23 00:16

大雨嘩啦啦…路上行人措手不及

2019-04-23 00:13

時力批降囤房稅 藍綠議員：試行1年

2019-04-22 23:30

不生守護繼子 大愛當寄養媽媽

2019-04-22 23:27

住商節電 新北簡化服務更便民

2019-04-22 23:20

坦言校園犬貓計畫失敗 柯文哲：應和校長曉以大義

2019-04-22 21:54

不敵大雨九份溪掏空 將進行整治

2019-04-22 19:54

雨天還摔落水溝 瑞芳明燈路要裝溝蓋

2019-04-22 19:53

淡水百年雀榕突然倒下 地方盼能扶正

2019-04-22 19:53

保麗龍來當坐墊 汐止基隆河要增座椅

2019-04-22 19:52

淡水福佑宮媽祖遶境 眾人迎駕老街熱鬧

2019-04-22 19:52

議員建議路邊停車收費到晚上6點 盧秀燕：依數據檢討

2019-04-22 16:41

新北婦幼隊響應兒童節 甜美女警公園說故事、教防身術

2019-04-22 15:21

北市直飲台分佈不平均 民眾使用習慣低

2019-04-22 15:11

響應世界地球日 新北拍野生動植物抽電動自行車

2019-04-22 15:06

「台北卡」沒優惠 發卡量慘輸桃園

2019-04-22 14:17

與野共生 新北響應地球日

2019-04-22 13:53

北市55歲以上原住民 5月1日起可免費接種肺炎疫苗

2019-04-22 12:57

繳回率低 北市大同區推大腸癌檢體就近回收

2019-04-22 12:51

時力批新北府會護航降囤房稅 藍綠議員：1年後可檢討

2019-04-22 12:32

腸病毒就診數增6成 北市4行政區要注意

2019-04-22 11:47

中央補助+13家節電業者優惠 新北商家省2.1億

2019-04-22 11:38

「新北耶誕城」是板橋人惡夢？居民怒：根本塞車城

2018-12-20 20:00
看更多

熱門文章

全國只有基隆！節能電家補助多了除濕機

2019-04-23 13:07

基隆晩間百年老樹連根拔壓毁電纜線 停電搶修中

2019-04-22 23:42

注意！高雄市鳳山等地 3.5萬用戶25日停水16小時

2019-04-22 17:55

影／等不到海科館人潮 這裡比照九份改成攔截停車場

2019-04-22 20:05

高雄鳳山等區25日停水16小時 6萬5千多戶受影響

2019-04-23 08:07

全國獨賣！ 金門新鮮海帶3斤只要100元吸引民眾搶購

2019-04-22 21:59

524同婚登記準備好了 北市各戶所即日起受理預約

2019-04-23 11:07

嘉南科大續建新宿舍 5千床要讓學生「住好住滿！」

2019-04-23 08:09

雙北今公告垃圾袋互收政策 5月1日確定上路

2019-04-23 10:44

影／「最毒海岸線」裸露土石 環保人士檢測證實含集塵灰毒

2019-04-22 16:20

黃國昌轟花5600萬淪蚊子館 基市：海科館停車場工程沒問題

2019-04-22 19:06

日月潭再次見證愛情 馬國情侶纜車求婚成功

2019-04-22 20:22

徵召韓國瑜？ 藍金門黨部主委：金門的民眾都支持韓國瑜

2019-04-22 21:57

又跳票！柯文哲公宅8年僅蓋2.1萬戶 還拿舊政策充數

2019-04-23 15:01

關山鎮大陣仗到縣府要補助 饒慶鈴自嘲縣府是窮爸爸

2019-04-22 17:43

屏東縣模範生表揚 外國臉孔的她成全場焦點

2019-04-23 13:26

影／綠毯與稻浪美極了 宜蘭版伯朗大道5月開放高台賞景

2019-04-23 13:14

不是詐騙！ 有人交通違規1次收34張裁決書

2019-04-23 00:16

螺絲鬆了？桃衛生局官網取消10活動 原因竟是「KEY錯」

2019-04-23 11:36

影╱品嘗「瓊瑤宴」 瓊瑤：高雄高樓大廈跟以前不一樣了

2019-04-22 18:25

好怕淹水！鹿港鎮長許志宏：鹿港溪得快清淤

2019-04-22 20:05

竹縣飛鳳山上無廁所 楊文科今爬山找合適點建公廁

2019-04-22 16:16

坦言校園犬貓計畫失敗 柯文哲：應和校長曉以大義

2019-04-22 21:54

日籍夫妻手機遺失還不知 台灣運匠「喂」一聲立大功

2019-04-23 11:44

有溫度的麵！不捨日曬麵線消失 夫妻同心延續傳統滋味

2019-04-23 09:20

影／改善暖暖危險平交道 遮斷器將南移180cm

2019-04-22 21:12

員林2條野溪雜草叢生護岸掏空 豪雨來襲時下游居民不安

2019-04-22 21:12

中華醫大成功轉化廢油水成替代煤炭燃料 大廠採用

2019-04-23 09:33

台南龍崎首推鳳梨好筍宴 虧錢辦金牌料理限量預約

2019-04-22 18:44

20年「釘子戶」 卡路老屋要拆了

2019-04-22 23:45

中市大橋通車2年卻被譏做一半 原來是下橋難過

2019-04-23 10:46

山鶯路自來水管線遷移 龜山29日起停水23小時

2019-04-23 13:37

影／外傘頂洲垃圾驚人！政府要結合民間定期淨灘

2019-04-23 09:01

雙北垃圾袋五月起互收 北市祭出「三道防線」防亂丟

2019-04-23 12:21

台北卡優惠少 發卡量輸給桃園卡

2019-04-23 00:32

嘉義福容飯店蓋12年？告示寫120年 飯店：非完工日期

2019-04-23 15:30

小北百貨25周年 總經理黃健瑭：未來要開500家店

2019-04-23 13:44

影／跟著韓國瑜搶貴婦荷包 美術館旁醫院打出「安全醫美」

2019-04-22 19:34

台中部分捷運站命名不接地氣 議員批找地方人麻煩

2019-04-22 19:34

林姿妙帶團到對岸行銷宜蘭 至少將帶進6億農特產品收益

2019-04-23 13:25
看更多

商品推薦

贊助廣告

商品推薦

留言

Top