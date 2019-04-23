吳音寧「質譜儀」政績跳票？北農坦言：還在努力中

2019-04-23 15:26 聯合報 記者 聯合報 記者 邱瓊玉 ╱即時報導



北農前總經理吳音寧任內爭議不段，甚至被認為是去年九合一大選的戰犯之一，不滿遭外界指責，吳音寧去年底受訪時細數任內各項政績，其中包含引進最先進的質譜儀。不過台北市議員汪志冰調閱資料發現，吳音寧宣稱去年六月和農委會合作，購置新式分析質譜儀，但實際上去年六月不僅還沒買儀器，至今也未上路，根本就是在講大話。

對此，北農總經理翁震炘表示，去年11月已經在測試，預計今年九月正式上路。

汪志冰表示，北農是北市蔬果產銷重要平台，每日交易量高達2千多噸，拍賣前都得通過農藥殘留抽檢合格，篩檢不合格者即刻銷毀；目前北農採「生化檢驗法」抽檢報告合格率幾乎為99％。

汪志冰說，吳音寧去年擔任北農總經理期間，大張旗鼓宣布與農委會合作，耗資600多萬元成立蔬果實驗室，宣稱購置新式分析質譜儀，每天凌晨開賣前先抽測農藥殘留，10至15分鐘就有結果，可驗出農藥項目高達374項。

汪志冰表示，為了關注食安，去年六月起一直密集關注質譜儀購置進度，數度索資卻頻遭推託，本會期三度索資，目前還未購置機器，只是借用，也沒有正式上路，北農直到今年三月底才提出質譜儀購置計劃，分別向農委會、北市府個申請600多萬元補助。

汪志冰痛批，質譜儀八字都還沒有一撇，卻說得天花亂墜，實在有夠扯。

此外，汪志冰也提到，台北市長柯文哲曾要求北農要在今年3月推出「實名制」，但至今毫無下文，政策一再拖延跳票，到底把北部數百萬消費者的食安置於何地。

對此，翁震忻表示，蔬果實驗室大概還需半年時間認證，預計九月上路，目前還在努力中。

至於實名制的部分，翁震忻說，總計9萬名農民，目前掌握近2萬名，儘管每個農會都有名冊，但礙於個資法不願提供身分證字號，將透過修法強制要求，預計實際掌握打5萬筆就可以上路，我們會再努力。