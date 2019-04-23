又跳票！柯文哲公宅8年僅蓋2.1萬戶 還拿舊政策充數

2019-04-23 15:01 聯合報 記者 聯合報 記者 張世杰 ╱即時報導



台北市長柯文哲。聯合報系資料照片／記者曾吉松攝影 分享 facebook 台北市長柯文哲開出「4年兩萬戶、8年五萬戶」公宅支票，屢遭質疑跳票，台北市都發局今天赴市議會工作報告，終於招認實際戶數，坦承8年「興建」的公宅戶數僅約2萬1千戶，其餘戶數用多元方式填補，包括「包租代管」及「租金補貼」手段，換算下來，稱柯文哲8年任期提供的公宅總戶數約4萬4700戶，讓在場市議員傻眼，質疑「現在變成8年兩萬戶？」。

值得一提的是，所謂「租金補貼」，中央營建署早於民國96年推動，民眾提出合法租屋的證明，可向地方政府申請補助，台北市又創立分級機制，根據家戶口數、年收所得，補貼額度3000元至1萬1000元，目前補貼金費由中央、台北市共同支應分攤。

柯文哲首次競選市長時，喊出要蓋五萬戶公宅，上任後都發局確立「4年兩萬戶、8年五萬戶」目標，時任都發局長林洲民於2015年底開記者會，宣布柯文哲第一任結束時，公宅狀態將會是使用中、報竣工及完工。

如今把行之有年的舊政策，納入公宅總戶數，台北市都發局長黃景茂受訪否認「灌水」，他強調「住宅法」也推多元方式，包括興建、BOT、租金補貼，不是純粹蓋公宅，租金補貼是居住正義的一環，「我（曾）在營建署、在內政部，這沒問題啦」。

至於是否代表政策定調為「8年四萬戶」？黃景茂表示「對」，柯文哲在任期間就朝這目標，「也不要講8年，後續還有4年，努力朝這目標」。

黃景茂提到，所謂「8年五萬戶」，當時只是柯文哲選前一個政見、理想，柯文哲有跟他說，以前找些學者估算，當上市長才發現工地就這能多，不可能全部拿來蓋公宅，現在就是比較實際、務實作法。

柯文哲公宅政策屢遭質疑，第一任期結束時，公宅戶數僅約1.9萬戶，當時柯文哲稱公宅「也許數字要下修」；柯文哲日前於議會總質詢又說「空屋多有何理由再蓋公宅」，遭外界批政策轉彎，如今北市府終於端出最新的公宅戶數。

今天台北市議會工委會，都發局進行工作報告，指台北市多元提供的公宅戶數，可達4萬4700戶，並分成三大類別，包括「興建公宅」2萬1600戶、「既有公宅」5304戶、「包租代管及租金補貼」1萬8600戶。