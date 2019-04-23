台中南屯區汰換老舊自來水管 預定8月底完工

2019-04-23 14:26 中央社 台中23日電



台中市南屯區保安一街一帶的自來水管線從民國80年埋設至今，台中市議員張耀中今天與立委張廖萬堅邀集水公司等單位召開老舊自來水管線汰換開工說明會，預計8月底完工。

張耀中指出，南屯區保安一街一帶人口大幅增加，用水需求大幅成長，但此區自來水管線約在80年間埋設，距今逾20年，原管徑為10到15公分的PVC塑膠配水管，規劃換成較具延展性、耐用、防漏的鑄鐵管，另將兩側用戶的給水管線一併汰換成不鏽鋼管，能有效增加供水穩定，同時改善當地漏水情形。

今天的開工說明會在文山里圖書館舉行，出席的自來水公司第四區管理處長蕭淑貞簡報指出，汰換管線範圍包括向上路五段、嶺東路、文山三街、文山五街、保安一街等路段及鄰近巷弄。

蕭淑貞指出，這次汰換管線長度約4806公尺，投入總工程經費約新台幣5000萬元，去年底已設計完成，後續將依照台中市政府統一挖補施工作業申請，預計8月底可以完工。

張廖萬堅也要求經濟部所屬的台水公司，汰換老舊管線的工程要持續編列預算進行，以維護國人的用水品質。

張耀中說，他要感謝台水公司重視民代反映的問題，人口增長使得用水量增加，但因管線老舊，讓他常常接到民眾反映水管破裂的電話，經向台水公司反映多次之後，終於繼南屯區三厝里之後，文山里成為第二個施工的區域，他也要拜託當地的居民，忍受一時不便的施工交通黑暗期，期待更好的明天及用水穩定品質。