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小北百貨25周年 總經理黃健瑭：未來要開500家店

2019-04-23 13:44聯合報 記者黃寅╱即時報導

小北百貨25周年，總經理黃健瑭上午透露，董事會要他未來要把店數由目前的120家擴增至500家，他會朝此目標邁進，並以「一次購足、服務極大化」做為經營的核心內容，而今年新開30家店應不成問題。

小北百貨由原本在台南開海產店的黃卜文創立，他因感到海產生意不如預期而轉行販售平價商品，並提供客人24小時服務；因台南古城門小北門就在該店附近而取名小北百貨，近年銷售內容並已轉型擴大為一般的生活百貨。

黃卜文前年因心肌梗塞猝逝，其子黃健瑭在公司工作8年，去年由叔叔黃義弘手上接任總經理，肩負起小北百貨進一步發展的重任；黃義弘轉任小北慈善基金會董事長，並仍給予黃健瑭指導。

黃健瑭今在台中市太平小北百貨樹孝店主持25周年慶，他指出，未來很重要的目標是注意商品的細節管理，提供最好的服務給消費者，最核心內容就是要讓消費者能一次購足；例如消費者如果把需要購買的東西列成一張清單，在小北百貨應該都可以買的到。但生鮮商品因牽涉廣，目前還未介入。

為了25周年慶，小貨百貨也以「益起愛」為主題規劃慈善公益活動，消費者只要在小北消費滿499元，就可以獲得百分之百一定中獎的刮刮卡1張，最小獎是30元折扣金，最大獎是iphoneXR手機，但每張刮刮卡都可以參加第二輪抽獎，獎品有轎車、機車和豪華郵輪的沖繩行程三組等，總獎額千萬元。而且，每售出1張刮刮卡，就捐出1元給衛福部中區兒童之家和小北慈善基金會。

國內最大的牙刷商「刷樂」董事長陳永記致詞時，肯定小北在規模尚不大時就成立慈善基金會從事公益，對該公司多年來持續回饋社會印象深刻，也樂見該公司愈做愈大，可以幫助更多人。

小北百貨近年銷售內容並已轉型擴大為一般的生活百貨，賣場明亮整潔。記者黃寅／攝影
小北百貨近年銷售內容並已轉型擴大為一般的生活百貨，賣場明亮整潔。記者黃寅／攝影
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小北百貨25周年慶，上午在台中太平樹孝店舉辦「益起愛」公益活動揭幕，最大獎是轎車...
小北百貨25周年慶，上午在台中太平樹孝店舉辦「益起愛」公益活動揭幕，最大獎是轎車一輛。記者黃寅／攝影
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小北百貨總經理黃健瑭上午透露，董事會要他未來要把店數由目前的120家擴增至500...
小北百貨總經理黃健瑭上午透露，董事會要他未來要把店數由目前的120家擴增至500家。記者黃寅／攝影
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小北百貨25周年慶，上午在台中太平樹孝店舉辦「益起愛」公益活動揭幕。記者黃寅／攝...
小北百貨25周年慶，上午在台中太平樹孝店舉辦「益起愛」公益活動揭幕。記者黃寅／攝影
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