北市消劍潭分隊動土 預計110年竣工

2019-04-23 13:02 中央社 台北23日電



台北市消防局劍潭分隊原址一層樓高建物屋齡逾40年，身為北市消勤務繁重據點之一，為強化整體救災能量，將改建為12層樓建物，今天舉行動土典禮，預計兩年後竣工。

北市消今天在劍潭分隊原址士林區中山北路五段376號舉行「重建工程動土典禮」，包括台北市副市長鄧家基、消防局長吳俊鴻，以及台北市議員楊靜宇、侯漢廷和黃郁芬都共襄盛舉。

鄧家基致詞表示，北市消有45個分隊，統計劍潭分隊107年度出勤狀況，火災163次、救護2786次、為民服務314次，顯見其勤務繁重和高頻率。

他指出，劍潭分隊轄內計有16個里，包含士林夜市商圈與士林官邸等重要地標，消防隊同仁過往都在老舊建物侷限下進行救災勤務，未來透過新建大樓可強化救災能量，達到防災、救災和減災功能。

北市消表示，原劍潭分隊為地上1層、屋齡達40年以上的老舊建物，用地長期受限軍事管制，廳舍老舊且設施簡陋，已無法滿足消防基本勤務及生活需求，為改善駐地設施環境和提升同仁生活品質，將進行改建。

劍潭分隊目前暫遷至士林區承德路3段206號辦公，北市消說，為強化整體救災能量，劍潭分隊原址已規劃興建地下2層、地上10層的新大樓。

其中，1至5樓為劍潭分隊駐地，6樓為台北市環保局文林清潔分隊辦公室，7至10樓則為北市消外勤同仁職務宿舍，預計民國110年5月竣工。