雙北垃圾袋五月起互收 北市祭出「三道防線」防亂丟

2019-04-23 12:21 聯合報 記者 聯合報 記者 邱瓊玉 ╱即時報導



新北、台北市府今天同步完成垃圾袋互收政策法定公告，雙北667萬市民，從5月1日起確定可使用各自購買的專用垃圾袋、環保兩用袋及新北商品萬用袋裝垃圾後，交給雙北的垃圾車收取。不過台北市議員游淑慧擔憂，台北市垃圾處理費用比新北便宜許多，新北的垃圾處理業者可能會將垃圾偷渡到台北市，造成北市垃圾量大增。

對此，台北市環保局長劉銘龍表示，將寄出「清運業者源頭管理」、「觀察半年垃圾量是否異常」、「稽查是否有分裝行為」等三道防線因應，最近也針對清潔隊員加強宣導，分辨雙北垃圾袋長怎樣。

雙北垃圾袋戶收政策下月即將上路，不過游淑慧今在市議會警政委員會當場質疑，五月一日雙北將可互收垃圾袋，不過因為台北市的垃圾處理費比新北便宜約三成，屆時可能會有不肖業者把新北的垃圾帶到台北市的焚化廠來燒，過去實際上也曾發生過類似事情，環保局到底要怎麼稽查分辨。

劉銘龍表示，目前代清運業者要進入焚化廠，都必須要申報，包括垃圾量都是核定的，所以會透過契約源頭管理，另也做經常性的查核；此外，有不少代清運業者，會幫大樓送垃圾包給垃圾處理業者，這部分也會去稽查業者的停車場是否有分裝行為，又或是垃圾量暴增的狀況，也會往回追訴。

此外，市議員張斯綱也提到，不少家長都會接送孩子上下課，但車輛往往直接怠速，導致學生接送區的空氣品質不佳，呼籲環保局應設法管理。