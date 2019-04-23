美！夜間賞螢聞茶香 三峽5茶農推廣有機茶護生態

2019-04-23 11:48 聯合報 記者 聯合報 記者 張曼蘋 ╱即時報導



李秋維推出採製茶體驗及賞螢火蟲的行程，想讓民眾透過親身體驗，看看有機茶產業如何帶動農村社區的發展及對生態保育的貢獻。圖／新北市農業局提供 分享 facebook

「早期茶園用過多農藥，害炒茶師傅有許多慢性疾病。」60歲三峽安坑里長李秋維從小幫忙家裡採茶、剪枝及製茶，隨著農村人口逐漸流失、環境被破壞，決定集結在地5位有機茶農、5座茶園，以螢火蟲作為友善土地的生態指標為發想，著手推廣有機茶產業，並將品牌定為「火金姑茶」。

李秋維表示，為了生態保育及生產者、消費者的健康，並留住社區年輕人，多年前開始著手推廣有機茶產業，集結在地5位有機茶農在2年前創立品牌，販售有機碧螺春及有機蜜香紅茶。

「5座茶園內真的都有螢火蟲！」李秋維笑說，他們的構思都是以螢火蟲為主，因此同時也推出採製茶體驗及賞螢火蟲的行程，想讓民眾透過親身體驗，看看有機茶產業如何帶動農村社區的發展及對生態保育的貢獻。

參與合作有機茶農之一的永吉有機茶園主人鄭永吉表示，家中三代種茶，以前將茶菁交給茶廠，但價格不好，難以維持生計，年輕人都到都市找工作，「可是茶產業不能消失」，為了留住茶產業，也為了自己和消費者的健康，7年前決定轉型有機耕作。