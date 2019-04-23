超額雇用身障者 暖心企業成楷模

2019-04-23 11:25 聯合報 記者 聯合報 記者 王敏旭 ╱即時報導



新北勞工局今公布未足額、超額進用身心障礙企業名單，其中連鎖餐飲品牌「金色三麥」與新北勞工局合作，超額進用25位身障者，被稱為「新北暖心企業楷模」，新北勞工局指出，不足額企業將限期繳納差額補助費，同時也啟動入廠輔導，改變其刻板印象。

新北三重區的金色三麥進用高達30位身障勞工，遠超過法定進用數的5人，新北勞工局指出，患有「思覺失調」領有身障證明的小蓁，透過支持性就業服務，已成功進入板橋大遠百的工作，且由計時員工晉身為正式員工。

小蓁擁有中西餐丙級證照，過去因為與職場同事相處問題多次就業失敗，造成小蓁對於就業內心有很多不安，但經過主廚與勞工局協助，先專注學習各單項作業，適應後再輪調工作項目，順利在工作上有好表現。

主廚陳羿如說，身心障礙者工作態度很認真，且很有責任感，只要共事夥伴多一點耐心並協助融入團隊，就可以看到身障夥伴的工作潛能，也能從社會資源使用者成為生產者。