新北推智能城市新科技 河濱租車一指搞定

2019-04-23 10:53 聯合報 記者 聯合報 記者 胡瑞玲 ╱即時報導



為推廣智能城市並提升市民生活，到新北河濱租借自行車，只要下載「FunBike麻吉」APP，就不用攜帶證件和現金，全靠手機就能完成所有程序。圖／新北高灘處提供 分享 facebook

新北市高灘地廣闊，休憩設施多元，是親子共遊好去處，為更方便民眾租借自行車，新北市高灘處今年4月與自行車新文化基金會推出「FunBike麻吉」APP，日後民眾若需租借自行車，只要下載且註冊APP，不須攜帶證件及押金，還能得到APP紅利點數與參加抽獎活動，一舉數得。

高灘處表示，為推廣智能城市並提升市民生活，因此，在今年4月推出全新的「FunBike麻吉」APP，實際運用科技智能，開啟智慧河濱公園租車的新時代。民眾到新北河濱公園租借自行車，只要下載且註冊FunBike麻吉APP，之後租借的程序就不需攜帶證件、現金且免付押金，只需靠手機就能一指搞定。

另外，為了回饋廣大的市民朋友，民眾只要在4月30日前下載FunBike麻吉APP並完成註冊，就能得到APP紅利點數300點，此外，還能參加「幸運領騎專案」活動，並在5月3日抽出2名幸運者，得獎的民眾可以自己任選新北市河濱的一條自行車道路線方案，並將由專人安排頂騎服務，得獎者還能邀請10位親朋好友一起共遊河濱。