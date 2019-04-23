親愛的網友：
為確保您享有最佳的瀏覽體驗，建議您提升您的 IE 瀏覽器至最新版本，感謝您的配合。
台灣百寶鄉
大台北
桃竹苗
中彰投
雲嘉南
高屏離島
基宜花東

聲明全文／韓國瑜：此時此刻無法參加現行制度的初選

用文創牽繫眷村今昔：屏東勝利「星」村的重生

新北推智能城市新科技 河濱租車一指搞定

2019-04-23 10:53聯合報 記者胡瑞玲╱即時報導

為推廣智能城市並提升市民生活，到新北河濱租借自行車，只要下載「FunBike麻吉...
為推廣智能城市並提升市民生活，到新北河濱租借自行車，只要下載「FunBike麻吉」APP，就不用攜帶證件和現金，全靠手機就能完成所有程序。圖／新北高灘處提供
分享

新北市高灘地廣闊，休憩設施多元，是親子共遊好去處，為更方便民眾租借自行車，新北市高灘處今年4月與自行車新文化基金會推出「FunBike麻吉」APP，日後民眾若需租借自行車，只要下載且註冊APP，不須攜帶證件及押金，還能得到APP紅利點數與參加抽獎活動，一舉數得。

高灘處表示，為推廣智能城市並提升市民生活，因此，在今年4月推出全新的「FunBike麻吉」APP，實際運用科技智能，開啟智慧河濱公園租車的新時代。民眾到新北河濱公園租借自行車，只要下載且註冊FunBike麻吉APP，之後租借的程序就不需攜帶證件、現金且免付押金，只需靠手機就能一指搞定。

另外，為了回饋廣大的市民朋友，民眾只要在4月30日前下載FunBike麻吉APP並完成註冊，就能得到APP紅利點數300點，此外，還能參加「幸運領騎專案」活動，並在5月3日抽出2名幸運者，得獎的民眾可以自己任選新北市河濱的一條自行車道路線方案，並將由專人安排頂騎服務，得獎者還能邀請10位親朋好友一起共遊河濱。

就算沒有抽中領騎活動也別氣餒，前2000名下載註冊且綁定國泰銀行信用卡的民眾，使用APP消費後，還能獲得2張50元租車折價券，此外，每次租借的消費金額都可以累積紅利點數，1元可以累積1點，累積的紅利點數可以到各租借站兌換冰品、運動飲料、騎乘兌換券及其他優惠商品。

為推廣智能城市並提升市民生活，到新北河濱租借自行車，只要下載「FunBike麻吉...
為推廣智能城市並提升市民生活，到新北河濱租借自行車，只要下載「FunBike麻吉」APP，就不用攜帶證件和現金，全靠手機就能完成所有程序。圖／新北高灘處提供
分享
為推廣智能城市並提升市民生活，到新北河濱租借自行車，只要下載「FunBike麻吉...
為推廣智能城市並提升市民生活，到新北河濱租借自行車，只要下載「FunBike麻吉」APP，就不用攜帶證件和現金，全靠手機就能完成所有程序。圖／新北高灘處提供
分享

相關新聞

雙北今公告垃圾袋互收政策 5月1日確定上路

2019-04-23 10:44

524同婚登記準備好了 北市各戶所即日起受理預約

2019-04-23 11:07

超額雇用身障者 暖心企業成楷模

2019-04-23 11:25

台北卡優惠少 發卡量輸給桃園卡

2019-04-23 00:32

北市擬修法鬆綁 競選廣告將免申請

2019-04-23 00:27

不是詐騙！ 有人交通違規1次收34張裁決書

2019-04-23 00:16

大雨嘩啦啦…路上行人措手不及

2019-04-23 00:13

時力批降囤房稅 藍綠議員：試行1年

2019-04-22 23:30

不生守護繼子 大愛當寄養媽媽

2019-04-22 23:27

住商節電 新北簡化服務更便民

2019-04-22 23:20

坦言校園犬貓計畫失敗 柯文哲：應和校長曉以大義

2019-04-22 21:54

不敵大雨九份溪掏空 將進行整治

2019-04-22 19:54

雨天還摔落水溝 瑞芳明燈路要裝溝蓋

2019-04-22 19:53

淡水百年雀榕突然倒下 地方盼能扶正

2019-04-22 19:53

保麗龍來當坐墊 汐止基隆河要增座椅

2019-04-22 19:52

淡水福佑宮媽祖遶境 眾人迎駕老街熱鬧

2019-04-22 19:52

議員建議路邊停車收費到晚上6點 盧秀燕：依數據檢討

2019-04-22 16:41

新北婦幼隊響應兒童節 甜美女警公園說故事、教防身術

2019-04-22 15:21

北市直飲台分佈不平均 民眾使用習慣低

2019-04-22 15:11

響應世界地球日 新北拍野生動植物抽電動自行車

2019-04-22 15:06

「台北卡」沒優惠 發卡量慘輸桃園

2019-04-22 14:17

與野共生 新北響應地球日

2019-04-22 13:53

北市55歲以上原住民 5月1日起可免費接種肺炎疫苗

2019-04-22 12:57

繳回率低 北市大同區推大腸癌檢體就近回收

2019-04-22 12:51

時力批新北府會護航降囤房稅 藍綠議員：1年後可檢討

2019-04-22 12:32

腸病毒就診數增6成 北市4行政區要注意

2019-04-22 11:47

中央補助+13家節電業者優惠 新北商家省2.1億

2019-04-22 11:38

「新北耶誕城」是板橋人惡夢？居民怒：根本塞車城

2018-12-20 20:00
看更多

熱門文章

基隆晩間百年老樹連根拔壓毁電纜線 停電搶修中

2019-04-22 23:42

注意！高雄市鳳山等地 3.5萬用戶25日停水16小時

2019-04-22 17:55

影／等不到海科館人潮 這裡比照九份改成攔截停車場

2019-04-22 20:05

中部Z型行人穿越道示範點 在員林兩家醫院前路口推出

2019-04-22 15:06

筏子溪打卡夯點綠美化 打造台中美景新地標

2019-04-22 13:26

全國獨賣！ 金門新鮮海帶3斤只要100元吸引民眾搶購

2019-04-22 21:59

「台北卡」沒優惠 發卡量慘輸桃園

2019-04-22 14:17

台南新市政中心計畫 黃偉哲：不會胎死腹中

2019-04-22 14:54

時力批新北府會護航降囤房稅 藍綠議員：1年後可檢討

2019-04-22 12:32

影／「最毒海岸線」裸露土石 環保人士檢測證實含集塵灰毒

2019-04-22 16:20

高雄鳳山等區25日停水16小時 6萬5千多戶受影響

2019-04-23 08:07

嘉南科大續建新宿舍 5千床要讓學生「住好住滿！」

2019-04-23 08:09

黃國昌轟花5600萬淪蚊子館 基市：海科館停車場工程沒問題

2019-04-22 19:06

徵召韓國瑜？ 藍金門黨部主委：金門的民眾都支持韓國瑜

2019-04-22 21:57

竹市開放自駕車上路測試 林智堅：有望改善交通

2019-04-22 14:37

關山鎮大陣仗到縣府要補助 饒慶鈴自嘲縣府是窮爸爸

2019-04-22 17:43

不是詐騙！ 有人交通違規1次收34張裁決書

2019-04-23 00:16

影╱品嘗「瓊瑤宴」 瓊瑤：高雄高樓大廈跟以前不一樣了

2019-04-22 18:25

好怕淹水！鹿港鎮長許志宏：鹿港溪得快清淤

2019-04-22 20:05

零廢氣排放 台中迷你電動掃街車5月上路

2019-04-22 11:40

竹縣飛鳳山上無廁所 楊文科今爬山找合適點建公廁

2019-04-22 16:16

影／中捷招考有疑點議員提重考 盧秀燕：議會通過就照辦

2019-04-22 15:17

坦言校園犬貓計畫失敗 柯文哲：應和校長曉以大義

2019-04-22 21:54

影／改善暖暖危險平交道 遮斷器將南移180cm

2019-04-22 21:12

日月潭再次見證愛情 馬國情侶纜車求婚成功

2019-04-22 20:22

員林2條野溪雜草叢生護岸掏空 豪雨來襲時下游居民不安

2019-04-22 21:12

痛批血汗回收公司 桃產工會要求市府介入調查

2019-04-22 11:49

腸病毒就診數增6成 北市4行政區要注意

2019-04-22 11:47

台七線北橫復興榮華橋段坍方 雙向交通受阻

2019-04-22 12:08

影／台7線32.5K崩山中斷交通 搶修到下午恢復通車

2019-04-22 12:39

光田醫院醫護人員淨灘撿114公斤垃圾 還撿到一匹馬

2019-04-22 12:48

台南市捷運有影嘸？規劃費還是卡在議會

2019-04-22 13:28

前朝政策不盤點？藍營議員批盧市府迷迷糊糊照單全收

2019-04-22 14:04

有溫度的麵！不捨日曬麵線消失 夫妻同心延續傳統滋味

2019-04-23 09:20

「護竹神犬」來了！竹市消防特搜隊將添3搜救犬

2019-04-22 12:50

10年前親人遭莫拉克奪去性命 簡文興夫婦選擇守護山林

2019-04-22 12:35

雙北今公告垃圾袋互收政策 5月1日確定上路

2019-04-23 10:44

參觀泰北非營利幼兒園 柯文哲壓指模

2019-04-22 11:31

台南龍崎首推鳳梨好筍宴 虧錢辦金牌料理限量預約

2019-04-22 18:44

影／跟著韓國瑜搶貴婦荷包 美術館旁醫院打出「安全醫美」

2019-04-22 19:34
看更多

商品推薦

贊助廣告

商品推薦

留言

Top