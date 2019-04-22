坦言校園犬貓計畫失敗 柯文哲：應和校長曉以大義

2019-04-22 21:54 聯合報 記者 聯合報 記者 邱瓊玉 ╱即時報導



為了拓展校園生命教育課程，北市教育局和動保處合作從105學年度起推動「校園認養流浪犬貓試辦計畫」，不過至今僅動物之家僅9隻犬貓被學校認養，屢遭外界質疑成效不彰。台北市長柯文哲今晚接受電台專訪時，首度坦承該計畫「失敗」，大家都怕麻煩，應該要和校長曉以大義，每個學校不只是養一隻，養個兩三隻都可以。

柯文哲表示，當初推行校園犬貓計畫，認為全市236校，每校認養一隻，就可以解決動物之家暴量的問題，不過目前成效卻不如預期，自己也有問教育局長曾燦金，怎麼大家都這麼不和做，那些校長老師怕麻煩，導致校犬貓計畫比較失敗。

柯文哲說，應該要和校長曉以大義，就像推非營利幼兒園，要設置的時候，學校就抵死反抗；隨後更開玩笑說，應該要每開個非營利幼兒園，就搭配三隻犬貓。

此外，對於動物之家暴量問題，北市府動保處長宋念潔表示，目前會朝精準捕捉的方向努力，救援部分還是會繼續，不過若是動物之家要改建，屆時可能就需要中繼，是否需要中斷收容，會再討論。

對於動物之家改建，柯文哲說，內湖動物之家的環境不是很好，目前規劃要花2、3億元興建；不料此時宋念潔打斷，強調七億元，讓柯當場忍不住驚呼「天啊」，「不是說2、3億元嗎」，「蓋一個動物之家要七億元喔」，不要緊不要緊，近來報告再說。

柯文哲表示，動物之家現在生活品質不好，希望改建後除了可以作為生命教育、親子教育場所外，也希望是個友善認養的地方，這是我們重新改建後的目的。

柯文哲也提到，自己小時候有養過狼狗，小五時狗狗因年紀到離世，當時自己哭了一整夜，覺得太難過了，生離死別太辛苦，所以自此就不太喜歡養狗了。