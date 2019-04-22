台中未參加東京食品展 議員籲市府外銷不要傾中

2019-04-22 19:35 聯合報 記者 聯合報 記者 陳秋雲 ╱即時報導



今年3月日本東京食品展台中市缺席了，前市長林佳龍曾率隊參加東京食品展，但市長盧秀燕團隊「連報名都沒有」民進黨議員林德宇今天質疑盧市府「逢龍必反」，錯失國際行銷的機會。農業局長蔡精強答覆說，今年東京食品展並不是故意缺席，而是3月份台中農產品行銷日本比較少的時間，評估非有利參展的時機所以決定不參展。

議員黃守達則表示，拚農產外銷就要打團體戰，要組台灣國家隊！今年3月農委會在東京國際食品展，就帶來新台幣23億的訂單與銷量，展現了台灣國家隊的實力。他表示絕對不能依賴中國大陸的單一市場，需要有全球市場的策略佈局。整合也不只是農業局、經發局、觀旅局的橫向整合，更要加強中央地方的垂直整合。

林德宇表示，期待盧秀燕市長第一次出訪國際的時候，要帶著我們的農產品走向世界，而非只是依賴中國大陸及香港。

農業局長蔡精強答覆說，台中市三月的農產品行銷日本的比較少，並不是參展的有利時機。但林德宇無法接受這種說法，他說，2017年林佳龍都帶隊參展了，怎麼會不利參展？他希望盧團隊行銷國際的政策不要偏重香港中國，也不要有政黨之見。