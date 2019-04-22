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科技輔具夯 北市社會局下半年要更新輔具補助名單

2019-04-22 18:42聯合報 記者翁浩然╱即時報導

北市社會局今天在松菸文創園區舉辦預算說明會，對外說明今年編列200億餘元預算將以安老、育幼、社會安全及科技輔具作為施政重點，會場也首度結合「智慧照顧」與「科技輔具」體驗展示區；社會局長陳雪慧表示，下半年將舉辦輔具評選來檢討輔具補助名單，納入一批新科技輔具，預計6月會公布相關資訊。

社會局指出，今年205億元預算，有15億元來自公益彩券基金，原則上支出重點不變，仍以老人福利、身心障礙福利、兒童及少年為主要支出項目，金額占整體預算7成以上；另會透過補助政策來協助國內科技輔具發展，同時方便有需求的弱勢族群。

陳雪慧說，照顧人力不足讓補具越顯重要，尤其台灣智慧化發展很有潛力，若能形成輔具產業鏈，照顧者、被照顧者將變得輕鬆、有尊嚴；她也認為台灣有很多好的輔具，卻通常只有外銷，應設法讓好的輔具也能留在國內。

陳雪慧表示，下半年將進行輔具評選，檢視科技輔具安全、功能等，篩選新的優良輔具進入民眾購買輔具的補助品項中，而名單中較傳統、近年較少甚至沒人申請的項目則評估移除，「台北市的年長、身障者有權使用更好的輔具」。

陳雪慧說，顧及部分輔具金額較高，或有些使用不久就進入回收市場，社會局也將設法推動租賃的方式，減少民眾支出，民眾也能藉此先體驗，覺得好再去買。

她還說，至於利用雲端技術與手機App進行健康管理、偵測長者安全等的「智慧照顧」系統，未來則可結合新建的長照、日照設施或委外營運契約，供業者實驗或由營運業者購置、承租設備來提供更便捷安全的照顧。

北市社會局今天在松菸文創園區舉辦預算說明會，會場也首度結合「智慧照顧」與「科技輔...
北市社會局今天在松菸文創園區舉辦預算說明會，會場也首度結合「智慧照顧」與「科技輔具」體驗展示區。記者翁浩然／攝影
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北市社會局今天在松菸文創園區舉辦預算說明會，社會局長陳雪慧表示，下半年將舉辦輔具...
北市社會局今天在松菸文創園區舉辦預算說明會，社會局長陳雪慧表示，下半年將舉辦輔具評選來檢討輔具補助名單，納入一批新科技輔具。記者翁浩然／攝影
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北市社會局今天在松菸文創園區舉辦預算說明會，會場也首度結合「智慧照顧」與「科技輔...
北市社會局今天在松菸文創園區舉辦預算說明會，會場也首度結合「智慧照顧」與「科技輔具」體驗展示區。記者翁浩然／攝影
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