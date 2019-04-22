淡水百年雀榕突然倒下 地方盼能扶正

2019-04-22 19:53 觀天下 記者許端驛／淡水報導



淡水區百年老樹『雀榕』突然倒下，里長張麗卿希望能夠扶正，再讓百年老樹活下去 。 圖／紅樹林有線電視提供 分享 facebook 淡水區北投里北新路一段巷口旁，有一棵百年老樹『雀榕』，今(22)日清晨卻突然往一旁的建築物方向倒下，路旁乘涼的石椅也被樹幹硬聲壓斷，這一棵百年『雀榕』，可能因支撐不住重量倒下，所幸無人受傷，里長張麗卿希望能夠扶正，再讓百年老樹活下去 。

鄰近油行老闆白先生說，一早起就看見這樣怵目驚心的景象，而當時他們一家者在房屋當中熟睡，但由於榕樹太過龐大，樹幹也造成建築玻璃窗及遮光罩損毀，但還好沒有人受傷。

從監視器畫面中，可以看到一早天氣非常好，無風無雨，但這一棵百年老樹就這麼突然倒下，有可能是樹根靠近馬路的一端無法生長，不平衡所導致。

北投里長張麗卿表示，這一棵百年老樹是『雀榕』，過去被新北市景觀處列管，去年還曾多次來修剪樹木，但還是支撐不住重量倒下，因此里長在第一時間也通報區公所，而市府景觀處也將會安排時間會勘。

附近居民都說這棵樹從小時後就常常看到，也是在地人的回憶，據油行老闆表示，這棵樹從他的母親那個年代到現在應該有超過150年的歷史。

百年『雀榕』突然間倒下，里長張麗卿也希望可以扶正後，經過修剪，再讓老樹活下去，但是否可行，還得等待市府景觀處，請專家評估之後，再來決定怎麼處理倒下的老榕樹。