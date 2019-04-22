北市直飲台分佈不平均 民眾使用習慣低

2019-04-22 15:11 聯合報 記者 聯合報 記者 邱瓊玉 ╱即時報導



台北市長柯文哲上任後，力推自來水直飲台政策，至今全市已設616處，12行政區都有。不過台北市議員王閔生調閱資料卻發現，儘管12行政區都有，不過分佈相當不平均，質疑民眾根本無法養成使用直飲台的習慣，要求北水處改進。對此，北水處表示，會再作檢討。

王閔生表示，自飲台政策從前市長郝龍斌時代就開始推，一路從郝市府時代的182座，提升至今天的600多座，其中光是柯文哲任內，就花了近三千萬設置了300多座直飲台，儘管成果值得嘉獎，但分佈卻相當不平均。

王閔生舉例，若以大安森林公園為例，公園北段就設置了4個直飲台，但中段、南段卻完全沒有；北捷所有站點都有直飲台，但貓空纜車卻僅有動物園站才有。

王閔生質疑，當初柯文哲舉辦記者會，強調推行直飲台是希望達到減塑救台灣，不過如今看來，直飲台分布如此不平均，民眾怎麼可能會養成使用上的習慣。

此外，王閔生還提到，一台飲水機，有冰溫熱三種功能，要價僅需2萬5千元，反觀一座直飲台，設置經費卻高達9萬元，如今北水處打算改成開放各機關申請，兩者價差這麼大，怎麼可能會有機關有意願。

對此，北水處長陳錦祥表示，主要是因為自來水管線設置，才會導致部分公園、站點的直飲台分佈不平均。以大安森林公園為例，南段都是樹木，如果要拉管線，水質不好管理；貓空纜車因為是使用簡易自來水，安全性可能會有問題。