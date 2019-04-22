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繳回率低 北市大同區推大腸癌檢體就近回收

2019-04-22 12:51聯合報 記者翁浩然╱即時報導

北市大同區健康服務中心近年大腸癌糞便檢體回收率偏低，為方便民眾繳回，今年與1家賣...
北市大同區健康服務中心近年大腸癌糞便檢體回收率偏低，為方便民眾繳回，今年與1家賣場、4家藥局合辦「輕鬆篩，方便繳」措施。記者翁浩然／攝影
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為及早發現癌症進行治療，北市大同區健康服務中心結合當地30家特約療院所，提供四癌（大腸癌、乳癌、口腔癌及子宮頸癌）篩檢服務，但近年大腸癌糞便檢體回收率偏低僅61%，有39%民眾拿檢體管卻未繳回檢查，為方便民眾繳回，健康服務中心今年與1家賣場、4家藥局合辦「輕鬆篩，方便繳」措施，讓回收據點從2處增為7處。

台北市民十大死因46年來都是惡性腫瘤－癌症居冠，前年就有5062人因此死亡，大同區健康服務中心，去年辦理健康篩檢共2.8萬人次接受四癌篩檢，檢出陽性個案1093人，當中確診癌症50人。

大同區健康服務中心主任廖秀媛表示，大同區去年大腸癌篩檢8454人，檢出116人為癌前病變、10人確診癌症，口腔癌篩檢2837人，篩出29人為癌前病變、8人確診癌症，協助民眾在尚未發展成癌症前進行治療。

不過，廖秀媛說，大腸癌糞便檢體去年繳回率卻偏低，僅61%，經調查發現，為繳回的民眾主要是上班麻煩、只能到健康中心與聯合醫院中興院區繳回檢體不方便等，為增加便利性，健康中心今年特別和正中、泰元、佳禾、柯等4間藥局及家樂福重慶店合作，民眾在家完成採檢後，可將檢體管繳到鄰近藥局或賣場的收集箱，健康中心將定時取回。

癌症大腸癌
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