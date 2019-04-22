時力批新北府會護航降囤房稅 藍綠議員：1年後可檢討

2019-04-22 12:32 聯合報 記者 聯合報 記者 施鴻基 ╱即時報導



時代力量新北黨部今天到議會前抗議，市府迫不及待在市政會議通過「房屋稅徵收率自治條例」，府會聯手降稅為財團建商及投資客解套。不過，新北市財政局表示，時力搞錯了，「市政會議通過的是施行時間，而不是調降稅率。」藍綠議員則認為可先試行，不好就修回來。

時力新北黨部主委陳志明、副執行長彭盛韶、唐聖捷等人今天在議會舉行記者會，要求府會落實居住正義，呼籲市民看看哪個議員支持這種開倒車的降稅提案。

陳志明說，新北市議會2016年6月調高囤房稅到2.4%，2017年7月實施，2018年5月開徵，同年10月藍綠議員就上演「藍綠聯手調降囤房稅」戲碼，開徵不到1年就修法，吃相未免太難看。新北市被建商綁架太久，應洗刷「金權城市」汙名。

彭盛韶說，新北市空屋問題嚴重，數量全台最高，新建案持續在推。內政部統計2017年新北有1萬3000多戶新建餘屋，2018年第2季增加到1萬7000戶；低密度使用住宅逐年增加到12萬戶。月薪3萬元年輕人想在新北買10坪套房，得12年不吃不喝。

唐聖捷質疑，目前房屋稅率1.5%，調降後的囤房稅率一樣，牽涉財團的囤房降稅以噴射機速度審議，遇弱勢市民需求卻牛步，希望新北市府解釋說明。

不過，財政局長李泰興說，稅率由議會決定調降，並非市府，議會決議後，市府須對修正法令訂出施行時間，這是法定流程。

國民黨議會黨團書記長周勝考說，如今房價高有2個原因，包括地價和稅率提高，都會影響租賃，現行法令可試行1年後再檢討，如果認為有利建設公司囤房，覺得不合理可以提出修正，但他相信多數人不是貪圖稅率優惠才留房子，主要是景氣讓年輕人買不起房，應該整體檢討地價如增值稅率，「例如地王1坪700、800萬，如果降到40、50萬，問題就能解決大半。」