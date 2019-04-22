腸病毒就診數增6成 北市4行政區要注意

2019-04-22 11:47 聯合報 記者 聯合報 記者 翁浩然 ╱即時報導



北市今年腸病毒就診數至今已有9534人次，較去年同期增加約6成，雖尚未達流行期標準，但包含北投區、萬華區、大同區已有已有腸病毒71型輕症個案，內湖區則出現克沙奇A10重症，北市衛生局今表示，已加強4行政區加強幼童教托育機構及親子公共場所加強衛生教育與稽查。

衛生局指出，北市各社區已有腸病毒輕症，腸病毒傳染力強，容易在人口密集且互動頻繁的場所傳播，會接觸幼童的人員、照顧者不可輕忽，大人、小孩都應養成良好衛生習慣，正確洗手、留意環境清潔、落實消毒措施，若發現類似腸病毒感染症狀，經診斷確定就應在家休息，機構及學校則應落實通報。

衛生局疾病管制科長歐佳齡說，依據疾病管制署監測資料顯示，臺北市北投區、萬華區、大同區等皆有檢出腸病毒71型輕症個案，通常5、6月才會開始流行，另也發現內湖區克沙奇重症案例，因此4行政區已列為風險區，行政區內國小、教托育機構、附設室內球池的親子餐廳等親子常出入公共場所，衛生局都已陸續加強正確洗手衛生教育。

歐佳齡表示，衛生局也針對4行政區親子場所的洗手設備、消毒流程、通報及停課措施等辦理相關查核，督導機構、業者正確稀釋漂白水消毒、保持室內通風，輔導幼童落實洗手五時機「吃飯前、擤鼻涕後、上廁所後、看病後、接觸幼兒前」，並能確實以「濕、搓、沖、捧、擦」洗手五步驟正確洗手；大人外出返家先更衣，接觸、餵食嬰幼兒前務必洗手，避免將腸病毒傳染幼童。