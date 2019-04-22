親愛的網友：
為確保您享有最佳的瀏覽體驗，建議您提升您的 IE 瀏覽器至最新版本，感謝您的配合。
台灣百寶鄉
大台北
桃竹苗
中彰投
雲嘉南
高屏離島
基宜花東

省油神車是哪台？ 「車輛油耗指南」報你知

我們與惡的距離：一名精神病患家屬的告白

腸病毒就診數增6成 北市4行政區要注意

2019-04-22 11:47聯合報 記者翁浩然╱即時報導

北市今年腸病毒就診數至今已有9534人次，較去年同期增加約6成，雖尚未達流行期標準，但包含北投區、萬華區、大同區已有已有腸病毒71型輕症個案，內湖區則出現克沙奇A10重症，北市衛生局今表示，已加強4行政區加強幼童教托育機構及親子公共場所加強衛生教育與稽查。

衛生局指出，北市各社區已有腸病毒輕症，腸病毒傳染力強，容易在人口密集且互動頻繁的場所傳播，會接觸幼童的人員、照顧者不可輕忽，大人、小孩都應養成良好衛生習慣，正確洗手、留意環境清潔、落實消毒措施，若發現類似腸病毒感染症狀，經診斷確定就應在家休息，機構及學校則應落實通報。

衛生局疾病管制科長歐佳齡說，依據疾病管制署監測資料顯示，臺北市北投區、萬華區、大同區等皆有檢出腸病毒71型輕症個案，通常5、6月才會開始流行，另也發現內湖區克沙奇重症案例，因此4行政區已列為風險區，行政區內國小、教托育機構、附設室內球池的親子餐廳等親子常出入公共場所，衛生局都已陸續加強正確洗手衛生教育。

歐佳齡表示，衛生局也針對4行政區親子場所的洗手設備、消毒流程、通報及停課措施等辦理相關查核，督導機構、業者正確稀釋漂白水消毒、保持室內通風，輔導幼童落實洗手五時機「吃飯前、擤鼻涕後、上廁所後、看病後、接觸幼兒前」，並能確實以「濕、搓、沖、捧、擦」洗手五步驟正確洗手；大人外出返家先更衣，接觸、餵食嬰幼兒前務必洗手，避免將腸病毒傳染幼童。

衛生局也提醒，5歲以下幼兒為併發重症高危險群，應留意腸病毒感染併發重症前兆，如手腳無力、嗜睡、肌躍型抽搐、持續性嘔吐、呼吸急促或心跳加快等，掌握黃金治療時間，務必儘速到腸病毒重症責任醫院如台大、北榮、三總、北醫、馬偕、國泰、新光、聯醫和平婦幼院區及陽明院區、萬芳等醫院就醫。

腸病毒即將進入流行期，民眾務必以肥皂正確洗手。 聯合報系資料照
腸病毒即將進入流行期，民眾務必以肥皂正確洗手。 聯合報系資料照
分享

腸病毒北市
媽祖說：去不了澎湖花火節 就來抽 500 元商品卡吧！

相關新聞

中央補助+13家節電業者優惠 新北商家省2.1億

2019-04-22 11:38

NPO聚落完工遲未開幕 柯文哲不滿社會局

2019-04-22 00:23

受惠危老條例 南門市場改建容積獎勵1.3倍

2019-04-22 00:08

柯文哲批都更卡關 北市統計僅3案受影響

2019-04-22 00:00

串連北北桃 北市力推民汐線、東環段線

2019-04-21 23:51

新北新住民親子日 近萬人同樂

2019-04-21 23:49

新北泰國潑水節 移工賽藤球

2019-04-21 23:42

蘇揆送大紅包 環狀線2期千億經費核定

2019-04-21 23:42

追火車接力賽 跑出健康和商機

2019-04-21 23:35

媽祖遶境 政治人物爭參拜扶駕

2019-04-21 23:24

認養校犬 家長憂安全需溝通

2019-04-21 22:50

動物之家爆籠 學校認養績效差

2019-04-21 22:45

扶輪年會後年來台北 柯自虧這次不會失言

2019-04-21 22:42

尼伯特重創台東 市長任內助重建朱立倫到台東種樹

2019-04-21 21:00

台北市中山北路與農安街口路面坍陷 市府緊急開挖釐清

2019-04-21 20:47

影／保育區捕龍蝦採海膽被逮 潛客：生計拮据賺外快

2019-04-21 20:35

影／挑戰金氏世界紀錄 福隆沙雕邀300人打造300隻海豚

2019-04-21 20:09

世界地球日 來大安森林公園「無痕野餐」

2019-04-21 19:19

北市府無痕野餐日 改編梁祝倡蔬食

2019-04-21 18:29

新北泰國日大家互潑水 數千名泰籍移工新住民嗨翻

2019-04-21 18:20

新北新住民全國最多 侯友宜推戶所「一站式」服務

2019-04-21 17:09

主婦聯盟推減塑運動 傳統市場目標1個月減2.5萬袋

2019-04-21 16:47

中興網球場前廠商未履約 市府貼封禁用並追討權利金

2019-04-21 15:43

遺失皮夾警秒尋獲 日客：台灣真的充滿人情味

2019-04-21 15:39

新店警與原住民議員深入烏來 反酒駕、反毒、反詐騙

2019-04-21 14:36

新北追火車路跑登場 各種扮裝娛樂大過競賽

2019-04-21 11:27

台版玩具總動員？ 新北圖書館推出超萌布偶夜宿活動

2019-04-21 07:54

重現瓦磘溝懷舊風貌 新北後巷彩繪老中永和人回憶

2019-04-21 07:51

「新北耶誕城」是板橋人惡夢？居民怒：根本塞車城

2018-12-20 20:00
看更多

熱門文章

「時代的眼淚...」 嘉義市30年的老橋開拆眾人不捨

2019-04-21 18:21

影／美國人也瘋媽祖 背神像、敲鑼很「接地氣」

2019-04-21 15:19

影／庭院深深跌死猴澳百年宅「海之丘」 將成基隆藝廊

2019-04-21 22:41

高雄早餐名店「興隆居」 5月將開發票 傳將漲價

2019-04-21 13:58

經國轉運站5月6日啟用 機場宜蘭路線將設點停靠

2019-04-21 14:40

桃園10大易肇事路段 區間測速最快年底上路

2019-04-21 23:37

台南工業區裡長出文創中心 還有全台最美洗禮池

2019-04-21 16:28

哈尤溪限定枯水期還是暴紅 屏縣府盼比照阿塱壹管理

2019-04-21 20:15

她來自風塵界默默行善 今天到田中帶給親子滿滿歡樂

2019-04-21 22:09

不堪一場狂風暴雨 今年員林蜀葵花祭的結局很淒美

2019-04-21 20:35

台北市中山北路與農安街口路面坍陷 市府緊急開挖釐清

2019-04-21 20:47

影／保育區捕龍蝦採海膽被逮 潛客：生計拮据賺外快

2019-04-21 20:35

嘉義市首座圖書館重開張 引進超酷機器人

2019-04-21 23:33

台九線拓寬工程致車禍翻倍 機車族：回家就像碰運氣

2019-04-21 15:31

基隆私有老宅「海之丘」 將再現風華

2019-04-21 23:56

影／桐花婚禮天公作美 66對新人牽手浪漫走紅毯

2019-04-21 18:19

陸寄明信片地址錯 台灣郵差使命必達一再試投不放棄

2019-04-22 07:48

影／媽祖魚白海豚出現台中港內 海巡員驚呼跳起來了

2019-04-21 17:16

新店警與原住民議員深入烏來 反酒駕、反毒、反詐騙

2019-04-21 14:36

新北泰國日大家互潑水 數千名泰籍移工新住民嗨翻

2019-04-21 18:20

四月桑葚成熟時 青農許宏賓今年再開發桑葚乾新商品

2019-04-22 07:55

高雄打造六龜之心 爭取到8千萬補助改造老街

2019-04-22 09:18

影／彩色海芋季創156萬人 鄭文燦：閉幕不閉園預算加碼

2019-04-21 18:45

蘇揆送大紅包 環狀線2期千億經費核定

2019-04-21 23:42

2020選前謠言多 柯文哲：秦失其鹿，天下共逐之

2019-04-21 14:59

尼伯特重創台東 市長任內助重建朱立倫到台東種樹

2019-04-21 21:00

英文系女警 「派出所小老師」

2019-04-21 23:28

谷關千年神木五葉松風雨樹幹斷裂 居民急求助

2019-04-21 17:27

戰備鐵道變成交通要道 行人與車爭道險象環生

2019-04-21 15:49

NPO聚落完工遲未開幕 柯文哲不滿社會局

2019-04-22 00:23

零廢氣排放 台中迷你電動掃街車5月上路

2019-04-22 11:40

受惠危老條例 南門市場改建容積獎勵1.3倍

2019-04-22 00:08

相隔半世紀未見 百位老同學再敘前緣

2019-04-21 14:40

桃園經國轉運站 5月6日啟用

2019-04-21 23:18

高雄五甲媽嬗姐廟遶境 2千多人參與

2019-04-21 19:37

串連北北桃 北市力推民汐線、東環段線

2019-04-21 23:51

影／挑戰金氏世界紀錄 福隆沙雕邀300人打造300隻海豚

2019-04-21 20:09

新北新住民全國最多 侯友宜推戶所「一站式」服務

2019-04-21 17:09

「新的警察~好酷喔！」 警新制服吸睛校園反毒學生好嗨

2019-04-21 13:02

桃園埤塘養魚業者成立協會 促埤塘養殖漁業合法

2019-04-21 21:01
看更多

商品推薦

贊助廣告

商品推薦

留言

Top