中央補助+13家節電業者優惠 新北商家省2.1億

2019-04-22 11:38 聯合報 記者 聯合報 記者 魏翊庭 ╱即時報導



新北市今年另結合13家節能業者，推出共省2.1億元汰換成本的優惠，新增節能燈具、小型能源系統及冰水主機汰舊補助，換購節能設備最低3折，預計可節電2766萬度。記者魏翊庭／攝影 分享 facebook 中央去年開始補助汰換節電設備；向來是節電資優生的新北市，今年另結合13家節能業者，推出共省2.1億元汰換成本的優惠，新增節能燈具、小型能源系統及冰水主機汰舊補助，換購節能設備最低3折，預計可節電2766萬度。

經濟部能源局縣市共推住商節電計畫，以各縣市商業用電為基準給予補助，雖不是競爭型計畫，但各縣市需簡報申請補助，今年新北市獲1.4億元補助，另新北再找13家業者提供優惠，商家共省2.1億元。

新北市經發局表示，新北市2015年起已連續5次獲中央政府及民間能源轉型推動聯盟評比縣市節電冠軍；經發局綠產科表示，前年還未有政府補助前，新北市就先將願意提供優惠的業者，與商家進行媒合。

經發局指出，今年節電5大服務，包括新增汰換項目、優惠划算、申請便民、諮詢最前線，及商家綠色形象貼紙。新增T5汰換LED燈補助，最低6折、50kW以下能源管理系統補助，最低3折及冰水主機汰舊補助等3項。