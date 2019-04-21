尼伯特重創台東 市長任內助重建朱立倫到台東種樹

2019-04-21 21:00 聯合報 記者 聯合報 記者 羅紹平 ╱即時報導



前新北市長朱立倫今天下午造訪台東，在縣長饒慶鈴及前縣長黃健庭等人陪同下，三人前往台東森林公園，三人並在園內合種三株台灣肖楠。三年前尼伯特重創台東，時任新北市長的朱立倫第一時間派出輜重機具與人力前進台東，協助台東重建前後長達17天才撤回，今天剛好是新北市人力撤回的第一千天，朱立倫受邀回到台東植樹，格外有紀念意義。

105年7月8日尼伯特颱風重創台東，台東全縣倒了上百萬棵樹，其中台東森林公園就倒了數十萬棵，縣府農業處長許瑞貴表示，當年新北市政府是全台最早派出機械與人力到台東救災，樹該如何救，什麼狀況用什麼機具，台東從新北市團隊學到很多。

許瑞貴說，如今三年過去，台東森林公園內已復植了逾28棵樹，也是從新北市學到公園營運，台東森林公園兩年前開始收費入園，目前是台東縣旅遊的必到景點之一；近兩年來，每年門票都有1052萬餘元。許瑞貴特別強調，今天是新北市團隊撤離台東的第1000天。

黃健庭及饒慶鈴均感謝朱立倫第一時間，就指派新北市政府出動機具和超過百名人力協助復原工作，包括拆除鐵皮、移除斷樹殘木、打掃與清運垃圾等；是最早到台東，最後離開的團隊，這段過往，至今讓人記憶猶新。