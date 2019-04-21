影／挑戰金氏世界紀錄 福隆沙雕邀300人打造300隻海豚

2019-04-21 20:09 聯合報 記者 聯合報 記者 吳淑君 ╱即時報導



邁入第12年的福隆國際沙雕藝術季開幕了，6月15日將邀請300位民眾，在沙雕師的帶領下，以東北角特有品種的瓶鼻海豚為意象，打造300座海豚沙雕豎立福隆，挑戰「全世界最多人一起創作沙雕」紀錄，5月10日開放網路報名，想參與盛會者，動作要快。

東北角風景管理處表示，為了讓這項挑戰金氏世界紀錄順利完成，6月15日早上會先進行演練 下午正式活動，有報名本活動成功者，當天可免費入場福隆海水浴場，並可獲得紀念品乙份，活動順利完成後還可獲得主辦單位製作之紀念證書乙張。

金氏世界紀錄要挑戰的標的，是東北角特有品種的瓶鼻海豚，將打造300座海豚沙雕佇立福隆，創下「全世界最多人一起創做沙雕」的記錄里程碑。

想一展身手的民眾，5月10日上東北角風景管理處官網報名，不過他們有條件的召募一些高手，真正開放名額只有50人，機會難得，動作要快，沒搶到名額，到場見證這場金氏紀錄，也很有趣。