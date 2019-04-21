親愛的網友：
為確保您享有最佳的瀏覽體驗，建議您提升您的 IE 瀏覽器至最新版本，感謝您的配合。
台灣百寶鄉
大台北
桃竹苗
中彰投
雲嘉南
高屏離島
基宜花東

民調未公開數字先走漏？ 藍立委初選引爭議

影／挑戰金氏世界紀錄 福隆沙雕邀300人打造300隻海豚

2019-04-21 20:09聯合報 記者吳淑君╱即時報導

邁入第12年的福隆國際沙雕藝術季開幕了，6月15日將邀請300位民眾，在沙雕師的帶領下，以東北角特有品種的瓶鼻海豚為意象，打造300座海豚沙雕豎立福隆，挑戰「全世界最多人一起創作沙雕」紀錄，5月10日開放網路報名，想參與盛會者，動作要快。

東北角風景管理處表示，為了讓這項挑戰金氏世界紀錄順利完成，6月15日早上會先進行演練 下午正式活動，有報名本活動成功者，當天可免費入場福隆海水浴場，並可獲得紀念品乙份，活動順利完成後還可獲得主辦單位製作之紀念證書乙張。

金氏世界紀錄要挑戰的標的，是東北角特有品種的瓶鼻海豚，將打造300座海豚沙雕佇立福隆，創下「全世界最多人一起創做沙雕」的記錄里程碑。

想一展身手的民眾，5月10日上東北角風景管理處官網報名，不過他們有條件的召募一些高手，真正開放名額只有50人，機會難得，動作要快，沒搶到名額，到場見證這場金氏紀錄，也很有趣。

主辦單位之一的福隆福容大飯店表示，為了分享他們在易遊網舉辦的「2019台灣最美飯店」殊榮，即日起到4月30日，每周日到周四(4/19、4/26亦享此優惠)，入住可享歡慶優惠價，再加上春遊補助方案，每房最低4360元起(兩人入住)，相當每人住宿一晚只要2180元起，他們再加碼贈送500元館內餐飲消費抵用券及升等海景房，每日限量3間。

福隆國際沙雕藝術季開幕，有65座沙雕作品，包括失落的古文明亞特蘭提斯。記者吳淑君...
福隆國際沙雕藝術季開幕，有65座沙雕作品，包括失落的古文明亞特蘭提斯。記者吳淑君／攝影
分享
福隆國際沙雕藝術季開幕，有65座沙雕作品，包括失落的古文明亞特蘭提斯。記者吳淑君...
福隆國際沙雕藝術季開幕，有65座沙雕作品，包括失落的古文明亞特蘭提斯。記者吳淑君／攝影
分享
福隆國際沙雕藝術季開幕，有65座沙雕作品，包括失落的古文明亞特蘭提斯。記者吳淑君...
福隆國際沙雕藝術季開幕，有65座沙雕作品，包括失落的古文明亞特蘭提斯。記者吳淑君／攝影
分享
福隆國際沙雕藝術季開幕，有65座沙雕作品，包括失落的古文明亞特蘭提斯。記者吳淑君...
福隆國際沙雕藝術季開幕，有65座沙雕作品，包括失落的古文明亞特蘭提斯。記者吳淑君／攝影
分享
福隆國際沙雕藝術季開幕，有65座沙雕作品斯。記者吳淑君／攝影
福隆國際沙雕藝術季開幕，有65座沙雕作品斯。記者吳淑君／攝影
分享
福隆國際沙雕藝術季開幕，有65座沙雕作品，包括失落的古文明亞特蘭提斯。記者吳淑君...
福隆國際沙雕藝術季開幕，有65座沙雕作品，包括失落的古文明亞特蘭提斯。記者吳淑君／攝影
分享

沙雕福隆海豚
媽祖說：去不了澎湖花火節 就來抽 500 元商品卡吧！

相關新聞

尼伯特重創台東 市長任內助重建朱立倫到台東種樹

2019-04-21 21:00

台北市中山北路與農安街口路面坍陷 市府緊急開挖釐清

2019-04-21 20:47

影／保育區捕龍蝦採海膽被逮 潛客：生計拮据賺外快

2019-04-21 20:35

世界地球日 來大安森林公園「無痕野餐」

2019-04-21 19:19

北市府無痕野餐日 改編梁祝倡蔬食

2019-04-21 18:29

新北泰國日大家互潑水 數千名泰籍移工新住民嗨翻

2019-04-21 18:20

新北新住民全國最多 侯友宜推戶所「一站式」服務

2019-04-21 17:09

主婦聯盟推減塑運動 傳統市場目標1個月減2.5萬袋

2019-04-21 16:47

中興網球場前廠商未履約 市府貼封禁用並追討權利金

2019-04-21 15:43

遺失皮夾警秒尋獲 日客：台灣真的充滿人情味

2019-04-21 15:39

新店警與原住民議員深入烏來 反酒駕、反毒、反詐騙

2019-04-21 14:36

新北追火車路跑登場 各種扮裝娛樂大過競賽

2019-04-21 11:27

台版玩具總動員？ 新北圖書館推出超萌布偶夜宿活動

2019-04-21 07:54

重現瓦磘溝懷舊風貌 新北後巷彩繪老中永和人回憶

2019-04-21 07:51

柯文哲「芝麻開門」！公館小觀音山秘境 9月底開放

2019-04-20 23:45

新北閱讀節 系列活動開跑

2019-04-20 23:36

北投市場大整修 拚柯P任內完成

2019-04-20 23:35

參選人現身桐花祭 多了政治味

2019-04-20 23:30

公館小觀音山「秘境一日遊」 行程9月推出

2019-04-20 23:09

影／野柳女王頭變千面女、光雕音樂會 國際學者讚美

2019-04-20 21:08

要讓新北成為最棒閱讀城 侯友宜：4年投入10.8億

2019-04-20 16:49

「新北耶誕城」是板橋人惡夢？居民怒：根本塞車城

2018-12-20 20:00
看更多

熱門文章

「時代的眼淚...」 嘉義市30年的老橋開拆眾人不捨

2019-04-21 18:21

高雄早餐名店「興隆居」 5月將開發票 傳將漲價

2019-04-21 13:58

經國轉運站5月6日啟用 機場宜蘭路線將設點停靠

2019-04-21 14:40

影／美國人也瘋媽祖 背神像、敲鑼很「接地氣」

2019-04-21 15:19

花蓮卓溪新景點 竹林步道下周開放

2019-04-20 22:02

關西古蹟東安古橋藝術光雕秀、音樂會 今晚還有一場

2019-04-21 10:40

台九線拓寬工程致車禍翻倍 機車族：回家就像碰運氣

2019-04-21 15:31

公館小觀音山「秘境一日遊」 行程9月推出

2019-04-20 23:09

就在下周末 總值3億的酷炫重機將在高雄「騎聚」

2019-04-20 23:37

台南工業區裡長出文創中心 還有全台最美洗禮池

2019-04-21 16:28

影／媽祖魚白海豚出現台中港內 海巡員驚呼跳起來了

2019-04-21 17:16

西濱公路北部「最後一哩」 鳳鼻隧道趕工

2019-04-21 00:00

新店警與原住民議員深入烏來 反酒駕、反毒、反詐騙

2019-04-21 14:36

不堪一場狂風暴雨 今年員林蜀葵花祭的結局很淒美

2019-04-21 20:35

大甲媽遶境後信徒分享感人回憶：滿滿感動

2019-04-21 10:48

柯文哲「芝麻開門」！公館小觀音山秘境 9月底開放

2019-04-20 23:45

台東奇景 鳳凰樹吃了鐵椅

2019-04-20 23:12

導覽員正介紹獅子 遊客看到一對獅子正在那個尷尬分開

2019-04-21 10:39

落石砸遊覽車 花蓮縣長籲中央重視太魯閣國家公園安全

2019-04-21 10:17

中科院研發車牌辨識 園區內抓未停車再開違規

2019-04-20 23:31

桃市內壢車站實施科技執法 交通違規大減

2019-04-20 23:33

影／桐花婚禮天公作美 66對新人牽手浪漫走紅毯

2019-04-21 18:19

西濱公路竹苗、新北23路口 主線規畫高架

2019-04-20 23:58

高市力拚旅宿人次破千萬 近日邀玖壹壹48小時遊高雄

2019-04-20 23:50

北投市場大整修 拚柯P任內完成

2019-04-20 23:35

人進來！ 高市觀光旅宿人次增2成

2019-04-21 01:17

哈尤溪限定枯水期還是暴紅 屏縣府盼比照阿塱壹管理

2019-04-21 20:15

新北泰國日大家互潑水 數千名泰籍移工新住民嗨翻

2019-04-21 18:20

旗津滿月趴 昨晚吸引5千名遊客

2019-04-21 10:13

影／保育區捕龍蝦採海膽被逮 潛客：生計拮据賺外快

2019-04-21 20:35

谷關千年神木五葉松風雨樹幹斷裂 居民急求助

2019-04-21 17:27

傳早稻田有意高雄設分校 高市：後續未接觸

2019-04-21 02:19

2020選前謠言多 柯文哲：秦失其鹿，天下共逐之

2019-04-21 14:59

「新的警察~好酷喔！」 警新制服吸睛校園反毒學生好嗨

2019-04-21 13:02

那瑪夏螢火蟲季開跑 一次玩遍五大休閒農業區

2019-04-21 11:06

台北市中山北路與農安街口路面坍陷 市府緊急開挖釐清

2019-04-21 20:47
看更多

商品推薦

贊助廣告

商品推薦

留言

Top