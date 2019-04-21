北市計程車陷馬路坑洞 疑雨勢過大所致

2019-04-21 18:31 中央社 台北21日電



台北市中山北路3段和農安街路口路面今天下午出現一個大洞，造成1輛行經的計程車右前輪陷入洞內，動彈不得，幸未釀傷亡，警方獲報後前往現場管制，並請相關單位處理。

台北市警察局中山分局今天下午5時30分許獲報，指中山區中山北路3段、農安街口處的路面出現凹洞，並造成1輛行經當處的計程車右前車輪陷入洞內。

警方立即派員到場處理，目前僅計程車右前車輪受損，並未釀任何傷亡，初步研判可能是昨天雨勢過大，造成路面鬆動所致，現場進行交通管制，並請相關單位到場協助處理路面坑洞問題，以免造成其他意外發生。