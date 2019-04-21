北市府無痕野餐日 改編梁祝倡蔬食

2019-04-21 18:29 台灣醒報 記者張朝瑋╱台北報導



台北市政府21日舉行「蔬食無痕野餐日」活動，活動上改編經典歌仔戲曲目「梁祝」，提倡多吃蔬菜少吃肉。 台灣醒報 分享 facebook

梁山伯歷經千山萬水終於跟祝英台見面，但祝英台拿出來招待情人的不是酒肉，而是一盤盤的蔬菜！台北市政府21日與慈善團體合作，舉行「蔬食無痕野餐日」活動，除邀請民眾一同進行無痕野餐外，並舉行多項經改編的藝文表演如歌仔戲梁祝、老人合唱等，提倡多蔬少肉的觀念。

舞台上，身材微胖的梁山伯與祝英台含情脈脈地看著彼此，這時梁山伯的書僮四九突然煞風景地喊說肚子餓，祝英台馬上叫婢女銀心拿出飯菜招待，結果銀心端出的卻是一盤盤的蔬菜，完全沒有任何肉類，梁山伯跟四九當下以為遭鄙視了，祝英台連忙解釋說，為對抗全球暖化也為了身體健康，因此她們選擇了碳排放最低的蔬食生活。

台北市副市長彭振聲致詞時表示，他前幾年到非洲視察時，正好目睹了非洲遭到「年降雨量」變成「日降雨量」的嚴重氣候變遷衝擊，而近年來台灣、日本等地也同樣遭受全球暖化影響極深，舉辦此次活動，就是盼呼籲民眾減少能源浪費，提高對抗極端氣候的韌性及氣候災變復原能力，期望每個人都能成為守護地球的一員。

舞台上除了表演梁山伯與祝英台外，也有許多父母帶著小孩打扮成蔬菜水果在舞台上唱唱跳跳，齊聲呼籲觀眾多吃蔬菜少吃肉；此外還有由十幾位70歲以上的老人組成「千歲合唱團」，在莊嚴的音樂中唱出地球在暖化下的慘狀。

主辦單位表示，今年世界地球日的主題是呼籲民眾保護動物的「與野共生」，也是此次活動的主旨，期望透過藝文活動，呼籲民眾一同保護地球。

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