新北新住民全國最多 侯友宜推戶所「一站式」服務

2019-04-21 17:09 聯合報 記者 聯合報 記者 胡瑞玲 ╱即時報導



新北市今在板橋435藝文特區舉辦全台最大的新住民親子日，現場除了提供近百道一國美食料理、各種異國風情表演，還有親子闖關遊戲，吸引逾3000個新住民家庭，約8000人齊聚一堂。新北市長侯友宜也到場參與活動並宣佈，將推動戶政機關「一站式」的跨機關通報，讓新住民服務能更加完善。

侯友宜指出，擁有10萬5800多人的新北市，是全國新住民最多的城市，同時，也是建構400萬人口多元文化的生命力量與源頭，因此，市府特別舉辦新住民親子日，希望所有新住民家庭能夠齊聚一堂，並與新北市政府融合在一起。

侯也宣布，為幫助新住民各種疑難雜症，新北市政府將推出「一站式」服務，而戶政機關就是第一個窗口，只要新住民朋友遇到任何問題，可以到戶政事務所尋求協助，戶政機關會積極對新住民服務，因為「新住民就是我們最棒的寶貝，也是創造新北市通往國際大城市的力量。」

侯表示，市府各局處都有協助新住民服務，像是文化局保留新住民傳統、教育局協助推動母語教學，最重要的是，民政局的戶政單位將會做跨局處的整合，不管是語言、生活、教育、法律等，都可以透過一站式服務尋求協助，期盼新住民在新北市安居樂業。