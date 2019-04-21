親愛的網友：
為確保您享有最佳的瀏覽體驗，建議您提升您的 IE 瀏覽器至最新版本，感謝您的配合。
台灣百寶鄉
大台北
桃竹苗
中彰投
雲嘉南
高屏離島
基宜花東

日職／王柏融對羅德敲一安 3棒打擊率4成12

2020若三強鼎立 最新民調：韓勝柯蔡 賴則勝韓柯

主婦聯盟推減塑運動 傳統市場目標1個月減2.5萬袋

2019-04-21 16:47聯合報 記者陳秋雲╱即時報導

地球日前夕，主婦聯盟台中分會在台中市西區向上市場舉辦為期一個月的「向上提升 由我袋頭」減塑集點換好禮活動今日開跑。

主婦聯盟招募近60名志工協力，徵得市場自治會、減塑廠商協力，並拍攝三支網路影片宣傳減塑，推動自備購物袋容器集點，預計這一個月內減量2萬5千只新的塑膠袋

主婦聯盟台中分會會長張明純表示，主婦聯盟30年前從民間發起垃圾分類，最後讓資源回收成為政策，如今減塑雖是普遍價值，但傳統市場是最難攻破所在。希望未來市府能從低碳自治條例上著手，讓傳統市場塑膠袋減量形成政策。

消費者可透過拉菜籃車、自備購物袋、重複使用的舊塑膠袋、自備保鮮盒等容器的方式減少拿取新塑膠袋，就能獲得點數獎勵，集滿8至100點可換取培養土、不鏽鋼吸管、竹牙刷、食物袋、玻璃保鮮盒、防溢提鍋、菜籃車等協助減塑的實用好物，還有推廣零廢棄剩食餐廳的餐券，希望婆婆媽媽一起來實踐市場減塑。

議員黃守達表示，這次很難得是由下而上、由民間發起的減塑行動，向上市場的自治會與攤商不只協助，還支持及積極配合，呼籲大家減塑讓地球更好。

議員江肇國表示，向上市場過去每個月垃圾量90噸，已經自主分類減量到一半以內，未來對生熟廚餘還會儘量減少垃圾量，可見得向上市場攤商是很有環境友善意識的，主婦聯盟推市場減塑從這裏出發、對攤商和市民推動環境友善的宣導是非常合適的選擇。

中正國小校長楊敏芸表示，二手塑膠袋裏都有孩子們寫的減塑愛地球小紙條，這是孩子們在兒童節為自己未來的生活環境所發出的請求與期許，盼大家在消費的過程為下一代著想。向上市場在地公益里長劉興峰、昇平里長蕭行凱都參與活動。

里長劉興峰表示，向上市場周邊總共有8個里，是西區民眾的生活中心，很高興這次參與推動塑膠袋減量的宣導，會跟里民宣導減塑！里長蕭行凱表示，這次活動籌備協助牽線，希望更多市民朋友一起響應，環保需要大家一起來，立法委員黃國書也協助一路廣播喊話，呼籲民眾共襄盛舉。

主婦聯盟在台中市西區向上市場推減用塑膠袋，盼市場減塑成為台中市政亮點。圖/主婦聯...
主婦聯盟在台中市西區向上市場推減用塑膠袋，盼市場減塑成為台中市政亮點。圖/主婦聯盟提供
分享
主婦聯盟在台中市西區向上市場推減用塑膠袋，盼市場減塑成為台中市政亮點。圖／主婦聯...
主婦聯盟在台中市西區向上市場推減用塑膠袋，盼市場減塑成為台中市政亮點。圖／主婦聯盟提供
分享
主婦聯盟在台中市西區向上市場推減用塑膠袋，盼市場減塑成為台中市政亮點。圖/主婦聯...
主婦聯盟在台中市西區向上市場推減用塑膠袋，盼市場減塑成為台中市政亮點。圖/主婦聯盟提供
分享

塑膠袋集點傳統市場
媽祖說：去不了澎湖花火節 就來抽 500 元商品卡吧！

相關新聞

中興網球場前廠商未履約 市府貼封禁用並追討權利金

2019-04-21 15:43

遺失皮夾警秒尋獲 日客：台灣真的充滿人情味

2019-04-21 15:39

新店警與原住民議員深入烏來 反酒駕、反毒、反詐騙

2019-04-21 14:36

新北追火車路跑登場 各種扮裝娛樂大過競賽

2019-04-21 11:27

台版玩具總動員？ 新北圖書館推出超萌布偶夜宿活動

2019-04-21 07:54

重現瓦磘溝懷舊風貌 新北後巷彩繪老中永和人回憶

2019-04-21 07:51

柯文哲「芝麻開門」！公館小觀音山秘境 9月底開放

2019-04-20 23:45

新北閱讀節 系列活動開跑

2019-04-20 23:36

北投市場大整修 拚柯P任內完成

2019-04-20 23:35

參選人現身桐花祭 多了政治味

2019-04-20 23:30

公館小觀音山「秘境一日遊」 行程9月推出

2019-04-20 23:09

影／野柳女王頭變千面女、光雕音樂會 國際學者讚美

2019-04-20 21:08

要讓新北成為最棒閱讀城 侯友宜：4年投入10.8億

2019-04-20 16:49

土城賞桐花 目前開花約3成

2019-04-20 13:44

拆重慶北路天橋臨時喊卡！新工處：暫時順延一週

2019-04-20 11:21

新店、烏來13處多獸鋏傷動物 新北百人組巡查隊清查

2019-04-20 11:19

「新北耶誕城」是板橋人惡夢？居民怒：根本塞車城

2018-12-20 20:00
看更多

熱門文章

遭爆不等選手進場 韓國瑜「快閃」中等運動會

2019-04-20 18:35

影╱全中運快閃惹議 大會執委：事先就溝通讓韓先離場

2019-04-20 20:46

西濱公路23處平交路口擬高架化 提升行車速率與安全

2019-04-20 19:59

鳳鼻隧道封閉大整修 力拚西濱主線年底通車

2019-04-20 20:04

韓國瑜遭爆料 不等選手進場快閃中等運動會

2019-04-20 18:36

46年前未看愛女披婚紗 旅居非洲的百歲父親今天圓夢

2019-04-20 20:56

高市警調整人事 傳1人怠忽職守遭拔官

2019-04-20 17:47

花蓮卓溪新景點 竹林步道下周開放

2019-04-20 22:02

影／163縣道沒路燈 交部長：媽祖指示要「光明」

2019-04-20 17:06

超吸睛！金門迎城隍今開鑼 混血兒蜈蚣座上扮皇帝

2019-04-20 20:53

海廢保麗龍變鍵盤曝光 光寶科技人龍淨灘清1.5噸海廢

2019-04-20 18:07

公館小觀音山「秘境一日遊」 行程9月推出

2019-04-20 23:09

台中發大財！巨大接訂單勞工加班市府啟動監管

2019-04-20 17:16

高雄早餐名店「興隆居」 5月將開發票 傳將漲價

2019-04-21 13:58

金門石蚵小麥季吸人潮 交通管制不佳惹民怨

2019-04-20 20:11

蘇震清幽默虧陳其邁：給我時間瘦10公斤一定比你帥

2019-04-20 18:01

關西古蹟東安古橋藝術光雕秀、音樂會 今晚還有一場

2019-04-21 10:40

影／野柳女王頭變千面女、光雕音樂會 國際學者讚美

2019-04-20 21:08

經國轉運站5月6日啟用 機場宜蘭路線將設點停靠

2019-04-21 14:40

西濱公路北部「最後一哩」 鳳鼻隧道趕工

2019-04-21 00:00

台九線拓寬工程致車禍翻倍 機車族：回家就像碰運氣

2019-04-21 15:31

影／美國人也瘋媽祖 背神像、敲鑼很「接地氣」

2019-04-21 15:19

就在下周末 總值3億的酷炫重機將在高雄「騎聚」

2019-04-20 23:37

柯文哲「芝麻開門」！公館小觀音山秘境 9月底開放

2019-04-20 23:45

25個家庭三代都「保小人」 返校參加120周年校慶

2019-04-20 19:30

大甲媽遶境後信徒分享感人回憶：滿滿感動

2019-04-21 10:48

導覽員正介紹獅子 遊客看到一對獅子正在那個尷尬分開

2019-04-21 10:39

總統政見「浪漫台3線」首完工 鍾肇政文學生活園區

2019-04-20 19:33

中科院研發車牌辨識 園區內抓未停車再開違規

2019-04-20 23:31

落石砸遊覽車 花蓮縣長籲中央重視太魯閣國家公園安全

2019-04-21 10:17

高市力拚旅宿人次破千萬 近日邀玖壹壹48小時遊高雄

2019-04-20 23:50

布袋太聖宮魍港媽祖神像底座 印證割肉治病傳說

2019-04-20 18:06

人進來！ 高市觀光旅宿人次增2成

2019-04-21 01:17

桃市內壢車站實施科技執法 交通違規大減

2019-04-20 23:33

台東奇景 鳳凰樹吃了鐵椅

2019-04-20 23:12

台中花博4月24日閉幕 頒獎典禮線上直播

2019-04-20 17:17

西濱公路竹苗、新北23路口 主線規畫高架

2019-04-20 23:58

林園第一本生態繪本 倒立水母小非找朋友

2019-04-20 20:54

旗津滿月趴 昨晚吸引5千名遊客

2019-04-21 10:13

鄭成功代言的洋芋片 推台南限定芒果新口味

2019-04-20 17:17
看更多

商品推薦

贊助廣告

商品推薦

留言

Top