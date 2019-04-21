主婦聯盟推減塑運動 傳統市場目標1個月減2.5萬袋

2019-04-21 16:47 聯合報 記者 聯合報 記者 陳秋雲 ╱即時報導



地球日前夕，主婦聯盟台中分會在台中市西區向上市場舉辦為期一個月的「向上提升 由我袋頭」減塑集點換好禮活動今日開跑。

主婦聯盟招募近60名志工協力，徵得市場自治會、減塑廠商協力，並拍攝三支網路影片宣傳減塑，推動自備購物袋容器集點，預計這一個月內減量2萬5千只新的塑膠袋。

主婦聯盟台中分會會長張明純表示，主婦聯盟30年前從民間發起垃圾分類，最後讓資源回收成為政策，如今減塑雖是普遍價值，但傳統市場是最難攻破所在。希望未來市府能從低碳自治條例上著手，讓傳統市場塑膠袋減量形成政策。

消費者可透過拉菜籃車、自備購物袋、重複使用的舊塑膠袋、自備保鮮盒等容器的方式減少拿取新塑膠袋，就能獲得點數獎勵，集滿8至100點可換取培養土、不鏽鋼吸管、竹牙刷、食物袋、玻璃保鮮盒、防溢提鍋、菜籃車等協助減塑的實用好物，還有推廣零廢棄剩食餐廳的餐券，希望婆婆媽媽一起來實踐市場減塑。

議員黃守達表示，這次很難得是由下而上、由民間發起的減塑行動，向上市場的自治會與攤商不只協助，還支持及積極配合，呼籲大家減塑讓地球更好。

議員江肇國表示，向上市場過去每個月垃圾量90噸，已經自主分類減量到一半以內，未來對生熟廚餘還會儘量減少垃圾量，可見得向上市場攤商是很有環境友善意識的，主婦聯盟推市場減塑從這裏出發、對攤商和市民推動環境友善的宣導是非常合適的選擇。

中正國小校長楊敏芸表示，二手塑膠袋裏都有孩子們寫的減塑愛地球小紙條，這是孩子們在兒童節為自己未來的生活環境所發出的請求與期許，盼大家在消費的過程為下一代著想。向上市場在地公益里長劉興峰、昇平里長蕭行凱都參與活動。