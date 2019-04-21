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2020選前謠言多 柯文哲：秦失其鹿，天下共逐之

2019-04-21 14:59聯合報系攝影中心 記者余承翰╱即時報導

北市柯文哲今天出席大甲媽祖北巡駐駕祈福法會，在受訪時表示「秦失其鹿，天下共逐之」，並指台灣已經進入極端政治，變化實在太快了，不是正常社會該有的現象，至於被問到是否不選擇當副總統，他則說其實副總統只是個備位，真正要做事，台北市長還做比較多事。

台北市長柯文哲出席大甲媽祖北巡駐駕祈福法會，受訪時表示「秦失其鹿，天下共逐之」，...
台北市長柯文哲出席大甲媽祖北巡駐駕祈福法會，受訪時表示「秦失其鹿，天下共逐之」，台灣已經進入極端政治，變化實在太快了，不是正常社會該有的現象。記者余承翰／攝影
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台北市長柯文哲出席大甲媽祖北巡駐駕祈福法會。記者余承翰／攝影
台北市長柯文哲出席大甲媽祖北巡駐駕祈福法會。記者余承翰／攝影
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台北市長柯文哲（左）出席大甲媽祖北巡駐駕祈福法會，並參觀媽祖光影展。記者余承翰／...
台北市長柯文哲（左）出席大甲媽祖北巡駐駕祈福法會，並參觀媽祖光影展。記者余承翰／攝影
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台北市長柯文哲（中）出席大甲媽祖北巡駐駕祈福法會，與台北市議員高嘉瑜（左）一同發...
台北市長柯文哲（中）出席大甲媽祖北巡駐駕祈福法會，與台北市議員高嘉瑜（左）一同發送發財金給民眾。記者余承翰／攝影
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台北市長柯文哲（右）出席大甲媽祖北巡駐駕祈福法會，與台北市議員高嘉瑜（左）有說有...
台北市長柯文哲（右）出席大甲媽祖北巡駐駕祈福法會，與台北市議員高嘉瑜（左）有說有笑。記者余承翰／攝影
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北市大甲媽祖柯文哲
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