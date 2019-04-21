土城媽祖廟遶境慶聖誕 還有發財金和壓轎金可以拿

2019-04-21 13:56 聯合報 記者 聯合報 記者 胡瑞玲 ╱即時報導



新北市土城三元宮與德天宮今舉辦媽祖聖誕遶境活動，上萬名信徒和各地陣頭陪同媽祖在土城市區遶境，新北市長侯友宜和立委吳琪銘也前往參拜，為媽祖鑾轎扶駕，並分別致贈「道冠諸天」、「澤被蒼生」匾額，感念媽祖恩澤。

土城三元宮已有170年的歷史，主祀神明為三官大帝、媽祖，在日治時期登記土地謄本抄錄時被誤寫為「王宮大帝」，戰後初期廟產大部分被變賣，所幸廟址土地因謄本抄錄筆誤無法過戶，許多信眾認為這是「三官大帝」顯靈，才讓三元宮繼續留在土城。

德天宮則建於民國75年，主祀的媽祖是由嘉義縣笨港港口宮二媽分靈，由居民捐獻土地建造廟宇，成立以來為地方做了很多善事，包括扶助貧困家庭，分發米、物資給低收入戶等善舉，照顧弱勢不遺餘力。

「你們很早就來拜拜了耶！」侯友宜抵達三元宮及德天宮時，看到大批信徒一早就在廟口等待，感動這麼多虔誠的信徒都趕來參拜，侯說，三元宮與德天宮都是在地香火鼎盛的廟宇，保佑地方百姓以及積極參與公益活動。

侯表示，一直以來新北市民都受到媽祖的庇佑，信眾滿天下，且享譽天界和眾生的三元宮，主祀三官大帝、副祀天上聖母，侯特地致贈「道冠諸天」匾額；而為感恩天上聖母造福人群，也致贈「澤被蒼生」匾額給予德天宮。