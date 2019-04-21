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台版玩具總動員？ 新北圖書館推出超萌布偶夜宿活動

2019-04-21 07:54聯合報 記者張曼蘋╱即時報導

新北市「2019新北閱讀節」系列活動開跑，新北市立圖書館推出「布偶夜宿圖書館」活動，邀小朋友帶著自己心愛的玩偶來圖書館「過夜」，隔天再來領取玩偶回家，圖書館人員則會拍下玩偶在圖書館的「夜宿情況」，藉此提起小朋友對書、到圖書館的興趣，給予不一樣的閱讀樂趣。

「晚上睡覺要乖乖。」4歲小女孩許毓庭帶著她心愛的兔子玩偶到指定的書架床「就寢」，為玩偶蓋上被子，依依不捨地道再見。小朋友帶著玩偶來圖書館，幫玩偶登記住宿，還帶玩偶一起玩手作、說睡前故事，最後幫玩偶蓋好被子、道晚安後，將玩偶留宿在圖書館，隔天再來接它們回家。

新北市立圖書館推廣課長呂明慧表示，讓小朋友把玩偶放在圖書館一晚，除了希望喚起對圖書館的好奇心，隔天將布偶接回家時，還會收到一本「玩偶為你挑的書」，可以帶回家和玩偶一起看，希望透過布偶的名義向小朋友推薦好書，讓他們可以更親近圖書館，從小就愛上閱讀。

呂明慧笑說，這就像玩具總動員一樣，目前已有20對親子參加，除了布偶夜宿圖書館活動，接下來還有一連串的閱讀節活動，包括「名人好書交換」、「新北走讀book思議」、「2019波隆那入圍插畫家九人展暨臺灣波隆那30特展」等，將從今天起一直延續到5月12日止，歡迎新北市民一起來享受豐富的閱讀盛宴。

新北市立圖書館推出布偶夜宿活動，讓小朋友把玩偶放在圖書館一晚，希望喚起對圖書館的...
新北市立圖書館推出布偶夜宿活動，讓小朋友把玩偶放在圖書館一晚，希望喚起對圖書館的好奇心，也透過布偶向小朋友推薦好書。圖／新北市立圖書館提供
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新北市立圖書館推出「布偶夜宿圖書館」活動，4歲小女孩許毓庭（右）也帶著心愛的兔子...
新北市立圖書館推出「布偶夜宿圖書館」活動，4歲小女孩許毓庭（右）也帶著心愛的兔子玩偶來圖書館讀書，晚上將要把玩偶留宿。圖／新北市立圖書館提供
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圖書館親子
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