台版玩具總動員？ 新北圖書館推出超萌布偶夜宿活動

2019-04-21 07:54 聯合報 記者 聯合報 記者 張曼蘋 ╱即時報導



新北市「2019新北閱讀節」系列活動開跑，新北市立圖書館推出「布偶夜宿圖書館」活動，邀小朋友帶著自己心愛的玩偶來圖書館「過夜」，隔天再來領取玩偶回家，圖書館人員則會拍下玩偶在圖書館的「夜宿情況」，藉此提起小朋友對書、到圖書館的興趣，給予不一樣的閱讀樂趣。

「晚上睡覺要乖乖。」4歲小女孩許毓庭帶著她心愛的兔子玩偶到指定的書架床「就寢」，為玩偶蓋上被子，依依不捨地道再見。小朋友帶著玩偶來圖書館，幫玩偶登記住宿，還帶玩偶一起玩手作、說睡前故事，最後幫玩偶蓋好被子、道晚安後，將玩偶留宿在圖書館，隔天再來接它們回家。

新北市立圖書館推廣課長呂明慧表示，讓小朋友把玩偶放在圖書館一晚，除了希望喚起對圖書館的好奇心，隔天將布偶接回家時，還會收到一本「玩偶為你挑的書」，可以帶回家和玩偶一起看，希望透過布偶的名義向小朋友推薦好書，讓他們可以更親近圖書館，從小就愛上閱讀。