重現瓦磘溝懷舊風貌 新北後巷彩繪老中永和人回憶

2019-04-21 07:51 聯合報 記者 聯合報 記者 胡瑞玲 ╱即時報導



新北市中和與永和交接處的瓦磘溝，過去因設窯燒製磚瓦而得名，早年曾有運河功能，但隨中永和都市發展，成為排放生活汙水的「臭水溝」，近年新北市府推動汙水下水道接管，改善瓦磘溝環境外，還把瓦磘溝因為時代進步不斷轉變的風貌，變成周邊社區後巷彩繪的主題，呈現中永和人共同生活的回憶。

水利局表示，瓦磘溝是新店溪支流，也是中、永和區界河，早年河岸兩旁集結了各種商家貨物，非常熱鬧，但隨著都市發展高樓林立，生活汙水都排入溝裡，瓦磘溝一度變成民眾眼中髒臭的大水溝，避之唯恐不及，漸漸淡忘瓦磘溝原有的功能跟風貌。

近年新北市積極推動汙水下水道接管，中永和地區也是重點區域，隨著接管率提升，減少瓦磘溝汙水排放。在瓦磘溝旁的永和潭安里，最近完成汙水下水道接管，水利局也結合在地文史特色，接管時清理出的後巷空間，以復古風格彩繪出瓦磘溝河道風貌，勾起老中永和人的共同回憶。

彩繪內容以河道旁的景色為主軸，並描繪出瓦磘溝河岸風貌因時代更迭不斷變化，早期可能是平房，現在河岸可騎自行車休憩，還有白鷺鷥等豐富生態，甚至還在住戶外牆3D彩繪鋪上榻榻米的日式房舍，再潭安里的巷弄中散步時，可以感受到不同建築物的樣貌演進。