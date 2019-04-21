親愛的網友：
為確保您享有最佳的瀏覽體驗，建議您提升您的 IE 瀏覽器至最新版本，感謝您的配合。
台灣百寶鄉
大台北
桃竹苗
中彰投
雲嘉南
高屏離島
基宜花東

「不能再拖了」選不選2020？ 韓國瑜近日表態

大雨特報！吳德榮：今晨颮線襲中部以北 注意雷擊、強降雨

重現瓦磘溝懷舊風貌 新北後巷彩繪老中永和人回憶

2019-04-21 07:51聯合報 記者胡瑞玲╱即時報導

新北市中和與永和交接處的瓦磘溝，過去因設窯燒製磚瓦而得名，早年曾有運河功能，但隨中永和都市發展，成為排放生活汙水的「臭水溝」，近年新北市府推動汙水下水道接管，改善瓦磘溝環境外，還把瓦磘溝因為時代進步不斷轉變的風貌，變成周邊社區後巷彩繪的主題，呈現中永和人共同生活的回憶。

水利局表示，瓦磘溝是新店溪支流，也是中、永和區界河，早年河岸兩旁集結了各種商家貨物，非常熱鬧，但隨著都市發展高樓林立，生活汙水都排入溝裡，瓦磘溝一度變成民眾眼中髒臭的大水溝，避之唯恐不及，漸漸淡忘瓦磘溝原有的功能跟風貌。

近年新北市積極推動汙水下水道接管，中永和地區也是重點區域，隨著接管率提升，減少瓦磘溝汙水排放。在瓦磘溝旁的永和潭安里，最近完成汙水下水道接管，水利局也結合在地文史特色，接管時清理出的後巷空間，以復古風格彩繪出瓦磘溝河道風貌，勾起老中永和人的共同回憶。

彩繪內容以河道旁的景色為主軸，並描繪出瓦磘溝河岸風貌因時代更迭不斷變化，早期可能是平房，現在河岸可騎自行車休憩，還有白鷺鷥等豐富生態，甚至還在住戶外牆3D彩繪鋪上榻榻米的日式房舍，再潭安里的巷弄中散步時，可以感受到不同建築物的樣貌演進。

新北市透過後巷的彩繪美化，用生動有趣的方式，呈現汙水下水道接管成果，已完成後巷用戶接管工程的鄰里，如果也想要有後巷彩繪，可以請里長向新北市水利局聯繫，登記申請。

新北市永和潭安里目前已完成汙水下水道建設，為了推廣新北市汙水建設的成果及連結在地...
新北市永和潭安里目前已完成汙水下水道建設，為了推廣新北市汙水建設的成果及連結在地文史，以復古風格彩繪瓦磘溝河道，營造出懷舊氣氛。圖／新北市水利局提供
分享
新北市永和潭安里目前已完成汙水下水道建設，為了推廣新北市汙水建設的成果及連結在地...
新北市永和潭安里目前已完成汙水下水道建設，為了推廣新北市汙水建設的成果及連結在地文史，以復古風格彩繪瓦磘溝河道，營造出懷舊氣氛。圖／新北市水利局提供
分享
新北市永和潭安里目前已完成汙水下水道建設，為了推廣新北市汙水建設的成果及連結在地...
新北市永和潭安里目前已完成汙水下水道建設，為了推廣新北市汙水建設的成果及連結在地文史，以復古風格彩繪瓦磘溝河道，營造出懷舊氣氛。圖／新北市水利局提供
分享
新北市永和潭安里目前已完成汙水下水道建設，為了推廣新北市汙水建設的成果及連結在地...
新北市永和潭安里目前已完成汙水下水道建設，為了推廣新北市汙水建設的成果及連結在地文史，以復古風格彩繪瓦磘溝河道，營造出懷舊氣氛。圖／新北市水利局提供
分享

自行車
媽祖說：去不了澎湖花火節 就來抽 500 元商品卡吧！

相關新聞

新北閱讀節 系列活動開跑

2019-04-20 23:36

北投市場大整修 拚柯P任內完成

2019-04-20 23:35

參選人現身桐花祭 多了政治味

2019-04-20 23:30

公館小觀音山「秘境一日遊」 行程9月推出

2019-04-20 23:09

影／野柳女王頭變千面女、光雕音樂會 國際學者讚美

2019-04-20 21:08

要讓新北成為最棒閱讀城 侯友宜：4年投入10.8億

2019-04-20 16:49

土城賞桐花 目前開花約3成

2019-04-20 13:44

拆重慶北路天橋臨時喊卡！新工處：暫時順延一週

2019-04-20 11:21

新店、烏來13處多獸鋏傷動物 新北百人組巡查隊清查

2019-04-20 11:19

影／參拜紫微天后宮遶境 侯：守護家園 不用媽祖託夢

2019-04-20 10:47

「新北耶誕城」是板橋人惡夢？居民怒：根本塞車城

2018-12-20 20:00
看更多

熱門文章

遭爆不等選手進場 韓國瑜「快閃」中等運動會

2019-04-20 18:35

影╱全中運快閃惹議 大會執委：事先就溝通讓韓先離場

2019-04-20 20:46

西濱公路23處平交路口擬高架化 提升行車速率與安全

2019-04-20 19:59

施工不慎挖破自來水管 竹北2.7萬用戶整夜無水可用

2019-04-20 11:26

鳳鼻隧道封閉大整修 力拚西濱主線年底通車

2019-04-20 20:04

暑假打工去 雲林縣政府提供50個暑期工讀

2019-04-20 12:33

韓國瑜遭爆料 不等選手進場快閃中等運動會

2019-04-20 18:36

影／基隆2坪大日式料理店人氣旺 崁仔頂魚貨直送搶客

2019-04-20 10:02

高市警調整人事 傳1人怠忽職守遭拔官

2019-04-20 17:47

影／童瞬間低頭垮臉萌樣全場融化 只因答不出市長是誰

2019-04-20 15:22

46年前未看愛女披婚紗 旅居非洲的百歲父親今天圓夢

2019-04-20 20:56

花東2千人酒駕欠億元罰款 最大戶14次酒駕欠41萬

2019-04-20 14:05

影／163縣道沒路燈 交部長：媽祖指示要「光明」

2019-04-20 17:06

全中運飲用水印韓國瑜照 教育局：市政會議通過

2019-04-20 14:03

國民黨新竹縣立委第一選區民調出爐 立委林為洲勝出

2019-04-20 12:00

採箭筍返家機車遭查封 老婆怒斥酒駕男「搞什麼鬼！」

2019-04-20 11:12

蘇震清幽默虧陳其邁：給我時間瘦10公斤一定比你帥

2019-04-20 18:01

超吸睛！金門迎城隍今開鑼 混血兒蜈蚣座上扮皇帝

2019-04-20 20:53

海廢保麗龍變鍵盤曝光 光寶科技人龍淨灘清1.5噸海廢

2019-04-20 18:07

台中發大財！巨大接訂單勞工加班市府啟動監管

2019-04-20 17:16

老幼同樂共融 林右昌：基隆公共托育比例全國第一

2019-04-20 12:36

屏東第一鮪拍出每公斤8800元 創歷史紀錄

2019-04-20 16:05

公館小觀音山「秘境一日遊」 行程9月推出

2019-04-20 23:09

花蓮卓溪新景點 竹林步道下周開放

2019-04-20 22:02

桐花祭主軸活動交管 土城警六管並設攤宣導服務

2019-04-20 10:03

25個家庭三代都「保小人」 返校參加120周年校慶

2019-04-20 19:30

注意！新竹縣竹東、寶山 27日將停水6小時

2019-04-20 14:08

影／野柳女王頭變千面女、光雕音樂會 國際學者讚美

2019-04-20 21:08

台86線快速公路路面受損重鋪 施工時間地點公佈

2019-04-20 12:05

總統政見「浪漫台3線」首完工 鍾肇政文學生活園區

2019-04-20 19:33

高市圖推樂齡閱讀 人生銀家非讀、非做、非走BOOK

2019-04-20 16:53

要讓新北成為最棒閱讀城 侯友宜：4年投入10.8億

2019-04-20 16:49

影／參拜紫微天后宮遶境 侯：守護家園 不用媽祖託夢

2019-04-20 10:47

布袋太聖宮魍港媽祖神像底座 印證割肉治病傳說

2019-04-20 18:06

金門石蚵小麥季吸人潮 交通管制不佳惹民怨

2019-04-20 20:11

追本溯源說歷史 興大創校百年曾與台大是一家人

2019-04-20 12:33

拆重慶北路天橋臨時喊卡！新工處：暫時順延一週

2019-04-20 11:21

柯文哲「芝麻開門」！公館小觀音山秘境 9月底開放

2019-04-20 23:45

學甲大西瓜提前上市 父子兩代都是西瓜王

2019-04-20 11:53

雲縣154線芒果結實纍纍 公所邀民眾打芒果保護路人

2019-04-20 12:58
看更多

商品推薦

贊助廣告

商品推薦

留言

Top